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В Грузии снова говорят о досрочных выборах – согласны не все
В Грузии снова говорят о досрочных выборах – согласны не все
Абсурдом назвал идею досрочных выборов спикер парламента Грузии 16.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-16T18:12+0400
2023-03-16T18:12+0400
политика
грузия
новости
георгий маргвелашвили
гига бокерия
шалва папуашвили
республиканская партия
европейская грузия
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ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Экс-президент Грузии Георгий Маргвелашвили выступил с предложением начала борьба за досрочные парламентские выборы, однако большинство политиков не разделяют его энтузиазма. Протесты на прошлой неделе показали недовольство большей части грузинского общества рядом действий властей, и хотя призыва к смене власти на митингах против закона об "иноагентах" не звучало, политологи не исключают появления такого лозунга в будущем. При этом он отметил, что так как избиратели не хотят видеть двухполюсный выбор, прозападные партии должны объединиться. "Мы должны смочь предложить третью альтернативную силу грузинскому обществу", – сказал Маргвелашвили, при этом предложив сформировать координационный совет, в который войдут разные партии. Между тем призыв экс-президента Грузии не нашел большого отклика среди партий. Экс-президент Грузии не хочет революции, но выступает за смену власти &gt;&gt;"Требование досрочных выборов, по моему мнению, неправильно и политически глупо, так как сегодня выбором номер одни должны стать рекомендации ЕС", – сказала лидер Республиканской партии Хатуна Самнидзе. Не видит смысла в создании совета и лидер "Европейской Грузии" Гига Бокерия. "Я не думаю, что необходимо создавать какую-то структуру или совет, но мы должны договориться по поводу главных посланий", – сказал Бокерия. По его словам, смена власти должна быть демократической и это должно стать целью оппозиционных партий. Абсурдом назвал идиею досрочных выборов спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. "Что касается досрочных выборов – это абсурд. Не досрочные, а очередные выборы скоро. Очень мало времени осталось до начала предвыборного периода перед очередными выборами", – сказал Папуашвили. Очередные парламентские выборы пройдут в конце октября 2024 года. В данный момент у партий, по мнению экспертов, сложная ситуация, так как в стране появилась прослойка общества, которая не верит им, и на которую не работают проверенные годами методы предвыборной кампании. Кроме того, опросы общественного мнения, проводимые в Грузии, показали, что около половины жителей страны не видят в Грузии на данный момент партию, отвечающую полностью их интересам. Между тем парламентские выборы 2024 года пройдут при высоком барьере – 5% и будут полностью пропорциональными. Каждая партия, получившая не менее всего 5% голосов, получит места в парламенте в соответствии с поддержкой.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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политика, грузия, новости, георгий маргвелашвили, гига бокерия, шалва папуашвили, республиканская партия, европейская грузия
политика, грузия, новости, георгий маргвелашвили, гига бокерия, шалва папуашвили, республиканская партия, европейская грузия

В Грузии снова говорят о досрочных выборах – согласны не все

18:12 16.03.2023
© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliГеоргий Маргвелашвили на акции протеста объединенной оппозиции у здания парламента Грузии
Георгий Маргвелашвили на акции протеста объединенной оппозиции у здания парламента Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 16.03.2023
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Абсурдом назвал идею досрочных выборов спикер парламента Грузии
ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Экс-президент Грузии Георгий Маргвелашвили выступил с предложением начала борьба за досрочные парламентские выборы, однако большинство политиков не разделяют его энтузиазма.
Протесты на прошлой неделе показали недовольство большей части грузинского общества рядом действий властей, и хотя призыва к смене власти на митингах против закона об "иноагентах" не звучало, политологи не исключают появления такого лозунга в будущем.

"Сейчас очень важно сформировать единую политическую позицию, что должны пройти внеочередные выборы. Это первое, что политически необходимо", – сказал Маргвелашвили.

При этом он отметил, что так как избиратели не хотят видеть двухполюсный выбор, прозападные партии должны объединиться.
"Мы должны смочь предложить третью альтернативную силу грузинскому обществу", – сказал Маргвелашвили, при этом предложив сформировать координационный совет, в который войдут разные партии.
Между тем призыв экс-президента Грузии не нашел большого отклика среди партий.
Экс-президент Грузии не хочет революции, но выступает за смену власти >>
"Требование досрочных выборов, по моему мнению, неправильно и политически глупо, так как сегодня выбором номер одни должны стать рекомендации ЕС", – сказала лидер Республиканской партии Хатуна Самнидзе.
Не видит смысла в создании совета и лидер "Европейской Грузии" Гига Бокерия.
"Я не думаю, что необходимо создавать какую-то структуру или совет, но мы должны договориться по поводу главных посланий", – сказал Бокерия.
По его словам, смена власти должна быть демократической и это должно стать целью оппозиционных партий.
© photo: Sputnik / Alex ShlamovГига Бокерия
Гига Бокерия - Sputnik Грузия, 1920, 16.03.2023
Гига Бокерия
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
Абсурдом назвал идиею досрочных выборов спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.
"Что касается досрочных выборов – это абсурд. Не досрочные, а очередные выборы скоро. Очень мало времени осталось до начала предвыборного периода перед очередными выборами", – сказал Папуашвили.
Очередные парламентские выборы пройдут в конце октября 2024 года. В данный момент у партий, по мнению экспертов, сложная ситуация, так как в стране появилась прослойка общества, которая не верит им, и на которую не работают проверенные годами методы предвыборной кампании.
Кроме того, опросы общественного мнения, проводимые в Грузии, показали, что около половины жителей страны не видят в Грузии на данный момент партию, отвечающую полностью их интересам.
Между тем парламентские выборы 2024 года пройдут при высоком барьере – 5% и будут полностью пропорциональными. Каждая партия, получившая не менее всего 5% голосов, получит места в парламенте в соответствии с поддержкой.
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