https://sputnik-georgia.ru/20230312/eks-prezident-gruzii-ne-khochet-revolyutsii-no-vystupaet-za-smenu-vlasti-275718838.html

Экс-президент Грузии не хочет революции, но выступает "за" смену власти

Экс-президент Грузии не хочет революции, но выступает "за" смену власти

Власть должна быть легитимирована посредством выборов, иначе будет постоянная напряженность, заявил Маргвелашвили 12.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-12T21:33+0400

2023-03-12T21:33+0400

2023-03-12T21:41+0400

грузия

политика

новости

георгий маргвелашвили

бидзина иванишвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24326/53/243265370_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_f110324d0642cebddac63ca2114c97b9.jpg

ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Бывший президент Грузии Георгий Маргвелашвили хотел бы, чтобы власть в Грузии сменилась путем досрочных выборов, а не революции. Интервью азербайджанского журналиста Эйнула Фатулаева с четвертым президентом Грузии было записано во время массовых акций протеста в Тбилиси, когда против принятия закона об "иноагентах" выступила часть грузинской общественности и оппозиция. Результатом акций стал отзыв обоих законопроектов "Грузинской мечтой". По его словам, власть должна быть легитимирована посредством выборов, иначе будет постоянная напряженность. В ходе интервью Георгий Маргвелашвили говорил о проблеме деолигархизации и Бидзине Иванишвили. "Насколько я знаю, он (Иванишвили) не зарабатывает в Грузии денег. Не за что его судить. У него нет (юридической, политической ответственности), что ему должно быть запрещено? Вот почему я говорю, что это абсурд. Если у человека нет криминала, что мы считаем его преступлением? Что ему звонят высокие чиновники, премьер-министр, министры, а он отвечает?" – сказал Маргвелашвили. Иванишвили не имеет никакого отношения к деолигархизации – Каладзе >>По словам экс-президента, нужно голосовать за выборах за тех людей, которые "не звонят Иванишвили". Он также отметил, что все в Грузии идет к смене власти, пока лишь не ясна форма перемен. Участники протестных акций, в основном молодежь и студенты, в своих выступлениях высказывались отрицательно не только в адрес правящей партии, но и оппозиции. Так, одному из лидеров оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгию Вашадзе не дали выступить на акции 10 марта и буквально выгнали его. "Сила народа" продолжает настаивать на полезности законопроекта об иноагентах >>В результате столкновений во время акций протеста пострадали 58 полицейских, точное число пострадавших участников акций неизвестно до сих пор, хотя МВД Грузии подтверждает сам факт, что части протестующих понадобилась медицинская помощь. Полиция задержала на акции 133 человека, в том числе одного за нападение на полицейского. Между тем специальная следственная служба уже возбудила уголовное дело по более чем 20 фактам превышения полицией своих полномочий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, политика, новости, георгий маргвелашвили, бидзина иванишвили