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В Сванети стартуют международные соревнования по фрирайду
В Сванети стартуют международные соревнования по фрирайду
В соревнованиях примут участие до пятидесяти грузинских и иностранных спортсменов 16.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-16T07:31+0400
2023-03-16T07:31+0400
2023-03-16T07:31+0400
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ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Международные квалификационные соревнования по фрирайду стартуют в высокогорной Сванети с 16 марта в рамках Freeride World Tour (FWQ), сообщает Агентство горных трасс Грузии. Фрирайд (Freeride) – особый вид зимнего спорта, катание на сноуборде или горных лыжах по естественным трассам. Считается, что именно при катании по нетронутому снегу наиболее полно раскрываются все возможности сноуборда и горных лыж. В рамках недели фрирайда на горнолыжном курорте Тетнулди пройдут соревнования, в которых примут участие до пятидесяти грузинских и иностранных спортсменов. Параллельно с конкурсом запланированы различные культурные, гастрономические и развлекательные программы. Квалификационные этапы FWQ включают в себя соревнования малых (двухзвездочных) и больших (четырехзвездочных) соревнований. Малое соревнование обеспечивает участие местных и начинающих спортсменов, а большое соревнование – участие международных спортсменов высокой квалификации. Спонсорами соревнований выступили: Программа экономической безопасности USAID, Агентство горных трасс, Национальная администрация туризма, Муниципалитет Местии, DMO Сванети, Европейский Союз, Федерация лыжного спорта Грузии. Техническим организатором соревнований является грузинская компания White Rabbit, получившая аккредитацию Freeride World Tour.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, сванети, тбилиси, usaid
спорт, грузия, новости, сванети, тбилиси, usaid
В Сванети стартуют международные соревнования по фрирайду
В соревнованиях примут участие до пятидесяти грузинских и иностранных спортсменов
ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Международные квалификационные соревнования по фрирайду стартуют в высокогорной Сванети с 16 марта в рамках Freeride World Tour (FWQ), сообщает Агентство горных трасс Грузии.
Фрирайд (Freeride) – особый вид зимнего спорта, катание на сноуборде или горных лыжах по естественным трассам. Считается, что именно при катании по нетронутому снегу наиболее полно раскрываются все возможности сноуборда и горных лыж.
В рамках недели фрирайда на горнолыжном курорте Тетнулди пройдут соревнования, в которых примут участие до пятидесяти грузинских и иностранных спортсменов. Параллельно с конкурсом запланированы различные культурные, гастрономические и развлекательные программы.
"Неделя фрирайда и в прошлом году прошла успешно. В ней приняли участие спортсмены из 16 разных стран мира. Важно проводить такие мероприятия, так как они подчеркивают потенциал грузинских горных и горнолыжных курортов в международном масштабе", – говорится в сообщении.
Квалификационные этапы FWQ включают в себя соревнования малых (двухзвездочных) и больших (четырехзвездочных) соревнований. Малое соревнование обеспечивает участие местных и начинающих спортсменов, а большое соревнование – участие международных спортсменов высокой квалификации.
Спонсорами соревнований выступили: Программа экономической безопасности USAID, Агентство горных трасс, Национальная администрация туризма, Муниципалитет Местии, DMO Сванети, Европейский Союз, Федерация лыжного спорта Грузии.
Техническим организатором соревнований является грузинская компания White Rabbit, получившая аккредитацию Freeride World Tour.