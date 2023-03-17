https://sputnik-georgia.ru/20230317/armeyskiy-lager-dlya-shkolnikov-poyavitsya-v-gruzii-letom-275869014.html

"Армейский лагерь" для школьников появится в Грузии летом

"Армейский лагерь" для школьников появится в Грузии летом

Школьников научат оказывать первую медицинскую помощь и ориентироваться на местности 17.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-17T14:20+0400

2023-03-17T14:20+0400

2023-03-17T14:20+0400

грузия

новости

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министерство обороны грузии

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ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Новый проект "Армейский лагерь" для учеников 9-11 классов общеобразовательных школ впервые стартует в Грузии этим летом, говорится в сообщении министерства обороны. Цель проекта – воспитание патриотического духа у молодого поколения, пропаганда здорового образа жизни и повышение осведомленности о грузинской армии. Школьников научат оказывать первую медицинскую помощь, изучат такие предметы как топография и навигация, а также многое другое. Летний "Армейский лагерь" – проект, инициированный Департаментом стратегических коммуникаций и связей с общественностью Минобороны, впервые реализуется в этом году совместно с министерством образования. Минобороны Грузии: мы за добровольность при прохождении службы в армии>>"Армейский лагерь" пройдет летом в Коджори (близ Тбилиси) в Академии сержантов имени Георгия Анцухелидзе. Заместители министров обороны и образования и науки Григол Гиоргадзе и Тамар Махарашвили лично посетили лагерь и вместе с военными обсудили подготовку программы. Проведение летнего "Армейского лагеря" обеспечит Командование учебного и военного образования. В Академии сержантов уже начата подготовка мест, необходимых для лагеря, идет работа над расписанием и детальной подготовкой программы различных мероприятий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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