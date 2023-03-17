https://sputnik-georgia.ru/20230317/dtp-na-vostoke-gruzii-pogib-odin-chelovek-275889832.html

ДТП на востоке Грузии: погиб один человек

ДТП на востоке Грузии: погиб один человек

Пострадавших доставили в клинику в Гори, по предварительной информации, их состояние остается тяжелым 17.03.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Один человек погиб и трое получили травмы в результате крупного ДТП в селе Брети в регионе Шида Картли, сообщает телеканал "Мтавари архи". По данным телеканала, между собой столкнулись микроавтобус и два легковых автомобиля. Пострадавших доставили в клинику в Гори, по предварительной информации, их состояние остается тяжелым. Точную причину аварии установит экспертиза. По факту возбуждено уголовное дело.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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