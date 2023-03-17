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ДТП на востоке Грузии: погиб один человек
ДТП на востоке Грузии: погиб один человек
Пострадавших доставили в клинику в Гори, по предварительной информации, их состояние остается тяжелым 17.03.2023, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Один человек погиб и трое получили травмы в результате крупного ДТП в селе Брети в регионе Шида Картли, сообщает телеканал "Мтавари архи". По данным телеканала, между собой столкнулись микроавтобус и два легковых автомобиля. Пострадавших доставили в клинику в Гори, по предварительной информации, их состояние остается тяжелым. Точную причину аварии установит экспертиза. По факту возбуждено уголовное дело.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, происшествия, шида картли, гори, дтп
грузия, новости, происшествия, шида картли, гори, дтп

ДТП на востоке Грузии: погиб один человек

23:53 17.03.2023 (обновлено: 23:58 17.03.2023)
© photo: Sputnik / StringerСкорая помощь 112. Обстановка на проспекте Руставели 9 марта после разгона митинга оппозиции
Скорая помощь 112. Обстановка на проспекте Руставели 9 марта после разгона митинга оппозиции - Sputnik Грузия, 1920, 17.03.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Пострадавших доставили в клинику в Гори, по предварительной информации, их состояние остается тяжелым
ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Один человек погиб и трое получили травмы в результате крупного ДТП в селе Брети в регионе Шида Картли, сообщает телеканал "Мтавари архи".
По данным телеканала, между собой столкнулись микроавтобус и два легковых автомобиля.
Пострадавших доставили в клинику в Гори, по предварительной информации, их состояние остается тяжелым.
Точную причину аварии установит экспертиза. По факту возбуждено уголовное дело.
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