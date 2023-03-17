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Движение в центре Тбилиси будет ограничено 18 марта

Движение в центре Тбилиси будет ограничено 18 марта

Запланировано проведение ремонтных работ для обустройства островков безопасности и тротуаров 17.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-17T15:20+0400

2023-03-17T15:20+0400

2023-03-17T15:20+0400

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ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Движение транспорта по проспекту Царицы Кетеван и Московскому проспекту в Тбилиси 18 марта будет периодически ограничено из-за запланированных ремонтных работ, говорится в сообщении мэрии Тбилиси. По информации мэрии, плановые работы предусматривают обустройство островков безопасности и тротуаров. Так, с 00:00 (тбс) движение будет ограничиваться рядом с пересечением проспекта Царицы Кетеван и улицы Навтлуги, Московского проспекта и улицы Мевеле, Московского проспекта и улицы Самгори, Московского проспекта и улицы Джавахетской, рядом с Московским проспектом, дом 2. Новые автобусные линии появятся в Тбилиси>>Ремонтные работы, которые приведут к препятствию движения или сужению дороги, в основном проводятся в ночное время, а днем, при интенсивном движении, указанное ограничение будет снято, и работы будут проводиться с небольшими ограничениями движения. В период проведения работ, общественный транспорт будет курсировать по обычному маршруту. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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