https://sputnik-georgia.ru/20230317/glava-mid-velikobritanii-v-gruzii-kak-prokhodyat-peregovory-v-tbilisi-275872252.html

Глава МИД Великобритании в Грузии: как проходят переговоры в Тбилиси?

Глава МИД Великобритании в Грузии: как проходят переговоры в Тбилиси?

Стороны обсудили растущее значение Черноморского региона с точки зрения безопасности, экономики и энергетики 17.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-17T15:44+0400

2023-03-17T15:44+0400

2023-03-17T15:44+0400

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ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Стратегическое партнерство между Грузией и Великобританией и высокий уровень политического диалога был отмечен на встрече премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили с госсекретарем по иностранным делам, делам Содружества и развития Великобритании Джеймсом Клеверли. Клеверли прибыл в Грузию с двухдневным визитом накануне. Как отметил глава грузинского правительства, его визит еще раз подчеркивает положительную динамику отношений между странами. На встрече обсуждался "Стратегический диалог Уордропа" между Грузией и Великобританией, который охватывает целый спектр сотрудничества между двумя странами и будет способствовать дальнейшему укреплению соглашения о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. Как отмечено в сообщении администрации пресс-служба правительства, на встрече была подчеркнута важность полного использования потенциала сотрудничества в различных сферах. Вызовы в регионеВ рамках визита Клеверли также встретился с его грузинским коллегой Илией Дарчиашвили, после чего стороны выступили на совместной пресс-конференции. Как отметил Дарчиашвили, на встрече обсуждался широкий спектр двусторонних отношений и стратегического сотрудничества, основанного на исторических связях двух стран. По словам первого дипломата Грузии, на встрече также было акцентировано внимание на возможности укрепления экономических отношений и полного использования имеющегося потенциала. Было подчеркнуто успешное сотрудничество в сфере обороны и безопасности, а также отношения между людьми. Разговор на встрече министров иностранных дел двух стран также коснулся растущего значения Черноморского региона с точки зрения безопасности, экономики и энергетики. "Учитывая новый региональный контекст, внимание было заострено на особой роли Грузии в обеспечении энергетической безопасности Европы и актуальности взаимосвязанности. Кроме того, было отмечено значение Грузии как транзитного и логистического регионального центра", – говорится в сообщении пресс-службы МИД. Алиев: Азербайджан может стать важным транспортным центром Евразии>>В рамках своего визита в Грузию Джеймс Клеверли примет участие в мероприятии по кибербезопасности, организованном Агентством цифрового управления, и проведет встречу с представителями гражданского общества. Следует отметить, что после 2016 года это первый визит государственного секретаря Великобритании по иностранным делам, делам Содружества и развития в Грузию. Грузия установила дипломатические отношения с Великобританией 27 апреля 1992 года. С тех пор страны активно сотрудничают в сферах политики, обороны, экономики, культуры и образования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, политика, тбилиси, черноморский регион, великобритания, илья дарчиашвили, ираклий гарибашвили