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Глава МИД Великобритании в Грузии: как проходят переговоры в Тбилиси?
Глава МИД Великобритании в Грузии: как проходят переговоры в Тбилиси?
Стороны обсудили растущее значение Черноморского региона с точки зрения безопасности, экономики и энергетики 17.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-17T15:44+0400
2023-03-17T15:44+0400
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ираклий гарибашвили
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ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Стратегическое партнерство между Грузией и Великобританией и высокий уровень политического диалога был отмечен на встрече премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили с госсекретарем по иностранным делам, делам Содружества и развития Великобритании Джеймсом Клеверли. Клеверли прибыл в Грузию с двухдневным визитом накануне. Как отметил глава грузинского правительства, его визит еще раз подчеркивает положительную динамику отношений между странами. На встрече обсуждался "Стратегический диалог Уордропа" между Грузией и Великобританией, который охватывает целый спектр сотрудничества между двумя странами и будет способствовать дальнейшему укреплению соглашения о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. Как отмечено в сообщении администрации пресс-служба правительства, на встрече была подчеркнута важность полного использования потенциала сотрудничества в различных сферах. Вызовы в регионеВ рамках визита Клеверли также встретился с его грузинским коллегой Илией Дарчиашвили, после чего стороны выступили на совместной пресс-конференции. Как отметил Дарчиашвили, на встрече обсуждался широкий спектр двусторонних отношений и стратегического сотрудничества, основанного на исторических связях двух стран. По словам первого дипломата Грузии, на встрече также было акцентировано внимание на возможности укрепления экономических отношений и полного использования имеющегося потенциала. Было подчеркнуто успешное сотрудничество в сфере обороны и безопасности, а также отношения между людьми. Разговор на встрече министров иностранных дел двух стран также коснулся растущего значения Черноморского региона с точки зрения безопасности, экономики и энергетики. "Учитывая новый региональный контекст, внимание было заострено на особой роли Грузии в обеспечении энергетической безопасности Европы и актуальности взаимосвязанности. Кроме того, было отмечено значение Грузии как транзитного и логистического регионального центра", – говорится в сообщении пресс-службы МИД. Алиев: Азербайджан может стать важным транспортным центром Евразии&gt;&gt;В рамках своего визита в Грузию Джеймс Клеверли примет участие в мероприятии по кибербезопасности, организованном Агентством цифрового управления, и проведет встречу с представителями гражданского общества. Следует отметить, что после 2016 года это первый визит государственного секретаря Великобритании по иностранным делам, делам Содружества и развития в Грузию. Грузия установила дипломатические отношения с Великобританией 27 апреля 1992 года. С тех пор страны активно сотрудничают в сферах политики, обороны, экономики, культуры и образования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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грузия, новости, политика, тбилиси, черноморский регион, великобритания, илья дарчиашвили, ираклий гарибашвили
грузия, новости, политика, тбилиси, черноморский регион, великобритания, илья дарчиашвили, ираклий гарибашвили

Глава МИД Великобритании в Грузии: как проходят переговоры в Тбилиси?

15:44 17.03.2023
© photo: Sputnik / Ayush Pachnanda / Перейти в фотобанкУмер супруг королевы Елизаветы II принц Филипп
Умер супруг королевы Елизаветы II принц Филипп - Sputnik Грузия, 1920, 17.03.2023
© photo: Sputnik / Ayush Pachnanda
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Стороны обсудили растущее значение Черноморского региона с точки зрения безопасности, экономики и энергетики
ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Стратегическое партнерство между Грузией и Великобританией и высокий уровень политического диалога был отмечен на встрече премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили с госсекретарем по иностранным делам, делам Содружества и развития Великобритании Джеймсом Клеверли.
Клеверли прибыл в Грузию с двухдневным визитом накануне. Как отметил глава грузинского правительства, его визит еще раз подчеркивает положительную динамику отношений между странами.
На встрече обсуждался "Стратегический диалог Уордропа" между Грузией и Великобританией, который охватывает целый спектр сотрудничества между двумя странами и будет способствовать дальнейшему укреплению соглашения о стратегическом партнерстве и сотрудничестве.
Как отмечено в сообщении администрации пресс-служба правительства, на встрече была подчеркнута важность полного использования потенциала сотрудничества в различных сферах.

Вызовы в регионе

В рамках визита Клеверли также встретился с его грузинским коллегой Илией Дарчиашвили, после чего стороны выступили на совместной пресс-конференции.
Как отметил Дарчиашвили, на встрече обсуждался широкий спектр двусторонних отношений и стратегического сотрудничества, основанного на исторических связях двух стран.

"Визит госсекретаря по иностранным делам, делам Содружества и развития Великобритании в Грузию особенно важен с учетом вызовов в регионе и является важным выражением поддержки, что еще раз подтверждает стратегическое партнерство между нашими странами и четко демонстрирует растущее участие Великобритании в нашем регионе", – заявил Дарчиашвили.

По словам первого дипломата Грузии, на встрече также было акцентировано внимание на возможности укрепления экономических отношений и полного использования имеющегося потенциала.
Было подчеркнуто успешное сотрудничество в сфере обороны и безопасности, а также отношения между людьми.
Разговор на встрече министров иностранных дел двух стран также коснулся растущего значения Черноморского региона с точки зрения безопасности, экономики и энергетики.
"Учитывая новый региональный контекст, внимание было заострено на особой роли Грузии в обеспечении энергетической безопасности Европы и актуальности взаимосвязанности. Кроме того, было отмечено значение Грузии как транзитного и логистического регионального центра", – говорится в сообщении пресс-службы МИД.
Алиев: Азербайджан может стать важным транспортным центром Евразии>>
В рамках своего визита в Грузию Джеймс Клеверли примет участие в мероприятии по кибербезопасности, организованном Агентством цифрового управления, и проведет встречу с представителями гражданского общества.
Следует отметить, что после 2016 года это первый визит государственного секретаря Великобритании по иностранным делам, делам Содружества и развития в Грузию.
Грузия установила дипломатические отношения с Великобританией 27 апреля 1992 года. С тех пор страны активно сотрудничают в сферах политики, обороны, экономики, культуры и образования.
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