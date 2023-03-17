https://sputnik-georgia.ru/20230317/gruziya-i-katar-podpisali-memorandum-ob-ekologicheskom-sotrudnichestve-275877019.html

Грузия и Катар подписали меморандум об экологическом сотрудничестве

Грузия и Катар подписали меморандум об экологическом сотрудничестве

Стороны обсудили важность реализации природоохранных мероприятий на фоне рисков, вызванных изменением климата 17.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-17T18:36+0400

2023-03-17T18:36+0400

2023-03-17T18:36+0400

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ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Меморандум, предусматривающий углубление сотрудничества Грузии и Катара в области водных ресурсов, мониторинга и контроля качества атмосферного воздуха, биоразнообразия, реализацию совместных экологических проектов и программ в направлении смягчения рисков, вызванных изменением климата, подписали министры двух стран, сообщает Минсельхоз Грузии. Документ подписали глава Минсельхоза Грузии Отар Шамугия и министр окружающей среды и изменения климата Катара шейх Фалех бин Ахмед бин Али Аль Тани в ходе встречи в Дохе. На встрече стороны обсудили важность реализации природоохранных мероприятий на фоне рисков, вызванных изменением климата. По словам министра, правительство Грузии предприняло важные шаги по улучшению качества воздуха, сохранению биоразнообразия, управлению водными ресурсами, расширению охраняемых территорий, управлению отходами и другим направлениям. Министр выразил надежду, что упомянутый меморандум будет способствовать реализации совместных проектов. "Обмен опытом между сторонами, проведение совместных исследований не только будет способствовать развитию отношений в сфере охраны окружающей среды, но и внесет весомый вклад в углубление тесного сотрудничества между двумя странами", — сказал Шамугия. Насколько загрязнен воздух в Тбилиси – последние данные >>В свою очередь катарский министр поблагодарил коллегу за визит в Катар и сообщил, что меморандум, разработанный между ведомствами в сфере охраны окружающей среды, выводит существующее сотрудничество на новый этап. Грузия и Катар установили дипломатические отношения в 1993 году. В ноябре 2012 года в Катаре открылось посольство Грузии, а в августе 2013 года в Грузии появилось катарское диппредставительство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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