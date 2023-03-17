https://sputnik-georgia.ru/20230317/kakoy-budet-kreditnaya-aktivnost-v-gruzii-prognoz-natsbanka-275860160.html

Какой будет кредитная активность в Грузии: прогноз Нацбанка

Какой будет кредитная активность в Грузии: прогноз Нацбанка

Уровень соотношения кредитов к ВВП Грузии по сравнению с похожими странами остается высоким, заявил Нацбанк 17.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-17T07:01+0400

2023-03-17T07:01+0400

2023-03-17T07:56+0400

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ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Национальный банк Грузии в 2023 году ждет кредитной активности пропорциональной экономическому росту, говорится в сообщении регулятора. По данным Нацбанка, в январе 2023 года годовой рост кредитования без учета эффекта обменного курса составил 13,3%, что в основном связано с ростом бизнес-кредитов. По данным Национального банка Грузии, объем кредитов, выданных коммерческими банками, в январе 2023 года понизился по сравнению с предыдущим месяцем на 317,7 миллиона лари, или на 0,71%, и на 1 февраля текущего года составил 44,47 миллиарда лари. За отчетный период объем кредитов в национальной валюте снизился на 189,93 миллиона лари, или 0,77%, а объем кредитов в иностранной валюте – на 127,77 миллиона лари, или 0,63%. Активы банковского сектора Грузии снизились в январе >>По данным Нацбанка, на конец января 2023 года объем выданных кредитов юридическим лицам-резидентам в национальной валюте составил 7,37 миллиарда лари, что на 3,07% меньше, чем в предыдущем месяце, а кредиты в иностранной валюте составили 12,37 миллиарда лари, что на 1,73% меньше, чем в предыдущем месяце. За январь 2023 года объем кредитования сектора домохозяйств-резидентов вырос на 0,55%, или 130,95 миллиона лари, и на 1 февраля текущего года составил 23,79 миллиарда лари. По состоянию на 1 февраля текущего года коэффициент ларизации от общего объема кредитов составил 55,01%, что на 0,03 процентных пункта меньше, чем на 1 января 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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