https://sputnik-georgia.ru/20230228/aktivy-bankovskogo-sektora-gruzii-snizilis-v-yanvare-275299534.html

Активы банковского сектора Грузии снизились в январе

Активы банковского сектора Грузии снизились в январе

На конец января в Грузии работало 15 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала в уставном капитале 28.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-28T09:01+0400

2023-02-28T09:01+0400

2023-02-28T09:19+0400

грузия

новости

экономика

статистика

национальный банк грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23406/78/234067879_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_a92733e07dd2c028064ebe95745815bb.jpg

ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. В января 2023 года по сравнению с предыдущим месяцем совокупные активы коммерческих банков (в текущих ценах) снизились на 2,6 миллиарда лари, или 3,7%, говорится на сайте Национального банка Грузии.По состоянию на конец января 2023 года объем активов банковского сектора составил 67,7 миллиарда лари (25,1 миллиарда долларов по текущему курсу), а уставной капитал – 9,4 миллиарда лари.На конец января в Грузии работало 15 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала в уставном капитале.Объем депозитов в банках снизилсяСогласно данным Национального банка Грузии, объем депозитов в банковском секторе на 1 февраля 2023 года составил 44,64 миллиарда лари, что на 648,73 миллиона лари, или на 1,46% меньше, чем на начало января.Согласно отчету, в января по сравнению с предыдущим месяцем срочные вклады выросли на 462,59 миллиона лари, или 2,84%, а вклады до востребования снизились на 1,11 лари, или 3,97%.К концу года уровень инфляции в Грузии снизится - эксперт >>По данным Нацбанка, уровень ларизации депозитов на 1 февраля текущего года составил 45,11%, что на 1,21 процентных пункта больше по сравнению с ситуацией на 1 января.Средневзвешенная рыночная процентная ставка по срочным депозитам в январе составила 8,06%, в том числе 11,51% – по депозитам в национальной валюте и 1,07% – по депозитам в иностранной валюте.Объем кредитов снизилсяПо данным Национального банка Грузии, объем кредитов, выданных коммерческими банками, в январе 2023 года понизился по сравнению с предыдущим месяцем на 317,7 миллиона лари, или на 0,71%, и на 1 февраля текущего года составил 44,47 миллиарда лари.За отчетный период объем кредитов в национальной валюте снизился на 189,93 миллиона лари, или 0,77%, а объем кредитов в иностранной валюте – на 127,77 миллиона лари, или 0,63%.Международные резервы Нацбанка Грузии незначительно снизились в январе >>По данным Нацбанка, на конец января 2023 года объем выданных кредитов юридическим лицам-резидентам в национальной валюте составил 7,37 миллиарда лари, что на 3,07% меньше, чем в предыдущем месяце, а кредиты в иностранной валюте составили 12,37 миллиарда лари, что на 1,73% меньше, чем в предыдущем месяце.За январь 2023 года объем кредитования сектора домохозяйств-резидентов вырос на 0,55%, или 130,95 миллиона лари, и на 1 февраля текущего года составил 23,79 миллиарда лари.По состоянию на 1 февраля текущего года коэффициент ларизации от общего объема кредитов составил 55,01%, что на 0,03 процентных пункта меньше, чем на 1 января 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, статистика, национальный банк грузии