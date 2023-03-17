https://sputnik-georgia.ru/20230317/kaladze-pocherk-natsionalnogo-dvizheniya--fashizm-275867108.html
Каладзе: почерк "Национального движения" – фашизм
Каладзе: почерк "Национального движения" – фашизм
Каладзе отметил, что сегодня права на свободу слова и выражения в Грузии защищены 17.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-17T13:42+0400
2023-03-17T13:42+0400
2023-03-17T13:59+0400
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ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Почерк крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" не изменился, просто сейчас у них меньше ресурсов, так как они больше не находятся у власти, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе. За последнее время экс-глава МВД Грузии Вано Мерабишвили, который стоял у истоков "Нацдвижения", дал несколько интервью, в которых заявил, что вскоре оппозиционная партия перейдет к активным действиям, и анонсировал начало массовых акций протеста в Грузии, главная цель которых – смена власти в стране. При этом Каладзе отметил, что сегодня права на свободу слова и выражения в стране защищены. "Ты можешь выйти, опротестовать определенные вопросы в какой-то форме, однако должен сделать все это в рамках закона. Если кто-то посмеет и захочет устроить какое-то противостояние, кровопролитие, революцию, то за этим последует строжайшее реагирование. Безусловно, в рамках закона", – подчеркнул он. В одном из своих последних интервью Мерабишвили заявил, что партия на пути восстановления, поскольку многие годы лидеры ЕНД старались не то чтобы не проводить акции протеста, но иногда даже не пытались развивать спонтанно начатые митинги. Экс-глава МВД считает, что сейчас все изменилось и надеется, что в течение нескольких месяцев сможет увидеть реальный протест на улице. Ранее новый лидер "Нацдвижения" Леван Хабеишвили, которого поддерживает Мерабишвили, призвал население собраться на проспекте Руставели в центре Тбилиси 9 апреля. Власти Грузии отстаивают интересы страны – Каладзе>>Лидеры правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" называют Мерабишвили одним из авторов "кровавого режима" 2004-2012 годов. При президентстве Михаила Саакашвили Мерабишвили был одной из самых влиятельных фигур в Грузии. После смены власти Мерабишвили был признан виновным в злоупотреблении и превышении служебных полномочий по пяти уголовным делам. В тюрьме он провел 6 лет и 9 месяцев. В правящей партии уже несколько месяцев анонсируют развал "Нацдвижения". Между тем, по опросам общественного мнения, эта партия является второй по популярности в Грузии, правда, с большим отрывом от правящей партии. За последнее время рейтинг "Национального движения" снизился до 5%, однако рейтинг остальных оппозиционных партий колеблется на уровне до 3%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, политика, новости, тбилиси, каха каладзе, леван хабеишвили, вано мерабишвили
грузия, политика, новости, тбилиси, каха каладзе, леван хабеишвили, вано мерабишвили
Каладзе: почерк "Национального движения" – фашизм
13:42 17.03.2023 (обновлено: 13:59 17.03.2023)
Каладзе отметил, что сегодня права на свободу слова и выражения в Грузии защищены
ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Почерк крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" не изменился, просто сейчас у них меньше ресурсов, так как они больше не находятся у власти, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе.
За последнее время экс-глава МВД Грузии Вано Мерабишвили, который стоял у истоков "Нацдвижения", дал несколько интервью, в которых заявил, что вскоре оппозиционная партия перейдет к активным действиям, и анонсировал начало массовых акций протеста в Грузии, главная цель которых – смена власти в стране.
"Когда "Нацдвижение" было у власти, они убивали, делали людей несчастными. Мы все помним какое отношение у них было к иному мнению… Сегодня их почерк не изменился. Их отношение к иному мнению – это обычный фашизм", – заявил Каладзе в эфире телеканала "Имеди".
При этом Каладзе отметил, что сегодня права на свободу слова и выражения в стране защищены.
"Ты можешь выйти, опротестовать определенные вопросы в какой-то форме, однако должен сделать все это в рамках закона. Если кто-то посмеет и захочет устроить какое-то противостояние, кровопролитие, революцию, то за этим последует строжайшее реагирование. Безусловно, в рамках закона", – подчеркнул он.
В одном из своих последних интервью Мерабишвили заявил, что партия на пути восстановления, поскольку многие годы лидеры ЕНД старались не то чтобы не проводить акции протеста, но иногда даже не пытались развивать спонтанно начатые митинги. Экс-глава МВД считает, что сейчас все изменилось и надеется, что в течение нескольких месяцев сможет увидеть реальный протест на улице.
Ранее новый лидер "Нацдвижения" Леван Хабеишвили, которого поддерживает Мерабишвили, призвал население собраться на проспекте Руставели в центре Тбилиси 9 апреля.
Лидеры правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" называют Мерабишвили одним из авторов "кровавого режима" 2004-2012 годов. При президентстве Михаила Саакашвили Мерабишвили был одной из самых влиятельных фигур в Грузии. После смены власти Мерабишвили был признан виновным в злоупотреблении и превышении служебных полномочий по пяти уголовным делам. В тюрьме он провел 6 лет и 9 месяцев.
В правящей партии уже несколько месяцев анонсируют развал "Нацдвижения". Между тем, по опросам общественного мнения, эта партия является второй по популярности в Грузии, правда, с большим отрывом от правящей партии.
За последнее время рейтинг "Национального движения" снизился до 5%, однако рейтинг остальных оппозиционных партий колеблется на уровне до 3%.