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Власти Грузии отстаивают интересы страны – Каладзе

Власти Грузии отстаивают интересы страны – Каладзе

Политик назвал неприемлемыми разговоры о возможном открытии второго фронта в Грузии 17.03.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Власти Грузии защищают интересы страны, и призывы к началу военных действий на территории нашей страны категорически неприемлемы, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе. Власти Грузии стали объектом критики со стороны грузинской оппозиции и представителей официального Киева вскоре после начала конфликта. Сначала причиной был отказ от организованной отправки добровольцев на Украину. Власти заявили, что это означало бы включение страны в вооруженный конфликт. Позже власти Грузии начали обвинять в оказании России помощи в обходе санкций. По его словам, также было давление по поводу того, что Грузия не присоединяется к санкциям. "Еще раз подчеркиваю, эти решения принимались только с учетом интересов нашей страны и народа. Для кого было выгодно, чтобы мы не присоединились к санкциям? Опять же нашему населению. То, что сегодня у нас в стране мир и спокойствие, от этого выиграло население нашей страны", – отметил Каладзе. К открытию второго фронта Грузию одним из первых призвал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его словам, открытие дополнительных фронтов в сфере интересов России на территории других стран очень помогло бы Украине. Он отметил Грузию, Курильские острова и Калининградскую область. Лидер "Грузинской мечты" обвинил Украину в провокациях>>Позже уже бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что у Грузии есть историческая возможность занять неподконтрольные центральным властям страны Абхазию и Цхинвальский регион. Однако, по его словам, Грузия не только этого не делает, а пытается оправдать позиции РФ. Между тем Грузия оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку, а также соблюдает международные санкции против России. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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