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Минфин Турции оценил размер ущерба от землетрясения
Минфин Турции оценил размер ущерба от землетрясения
Урон, нанесенный Турции землетрясениями 2023 года, в шесть раз превышает потери 1999 года, отметили в министерстве 17.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-17T21:41+0400
2023-03-17T21:41+0400
2023-03-17T21:41+0400
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землетрясение в турции 2023
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ТБИЛИСИ, 17 мар – Sputnik. Материальный ущерб от землетрясений на юго-востоке Турции составляет 2 триллиона турецких лир (свыше $105 миллиардов). Об этом сообщает телеканал TRT Haber со ссылкой на Минфин Турции.Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века", жертвами стихии в стране стали более 49 тысяч человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, происшествия, турция, землетрясение в турции 2023
в мире, новости, происшествия, турция, землетрясение в турции 2023
Минфин Турции оценил размер ущерба от землетрясения
Урон, нанесенный Турции землетрясениями 2023 года, в шесть раз превышает потери 1999 года, отметили в министерстве
ТБИЛИСИ, 17 мар – Sputnik.
Материальный ущерб от землетрясений на юго-востоке Турции составляет 2 триллиона турецких лир (свыше $105 миллиардов). Об этом сообщает телеканал TRT Haber
со ссылкой на Минфин Турции.
"Ущерб от землетрясений составляет 2 триллиона лир ($105 миллиардов 280 миллионов). Это показывает, что мы имеем примерно в 6 раз больший ущерб и потери, чем при землетрясении в районе Мраморного моря в 1999 году. Эта цифра соответствует 9% ожидаемого национального дохода на 2023 год", – говорится в сообщении.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века", жертвами стихии в стране стали более 49 тысяч человек.