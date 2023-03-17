https://sputnik-georgia.ru/20230317/minfin-turtsii-otsenil-razmer-uscherba-ot-zemletryaseniya-275881052.html

Минфин Турции оценил размер ущерба от землетрясения

Минфин Турции оценил размер ущерба от землетрясения

Урон, нанесенный Турции землетрясениями 2023 года, в шесть раз превышает потери 1999 года, отметили в министерстве 17.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-17T21:41+0400

2023-03-17T21:41+0400

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землетрясение в турции 2023

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ТБИЛИСИ, 17 мар – Sputnik. Материальный ущерб от землетрясений на юго-востоке Турции составляет 2 триллиона турецких лир (свыше $105 миллиардов). Об этом сообщает телеканал TRT Haber со ссылкой на Минфин Турции.Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века", жертвами стихии в стране стали более 49 тысяч человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, новости, происшествия, турция, землетрясение в турции 2023