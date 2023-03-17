https://sputnik-georgia.ru/20230317/osuzhdennye-v-gruzii-azerbaydzhantsy-poluchat-posylki-k-navruz-bayramu-275887438.html

Осужденные в Грузии азербайджанцы получат посылки к Навруз Байраму

Осужденные в Грузии азербайджанцы получат посылки к Навруз Байраму

Специальная пенитенциарная служба гарантирует обеспечить беспрепятственный прием посылок 17.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-17T22:14+0400

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ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Осужденные и обвиняемые азербайджанцы получат дополнительные посылки к Новруз Байраму, говорится в сообщении Специальной пенитенциарной службы. Прием посылок будет осуществляться 17, 20 и 21 марта с 09:00 до 18:00. Специальная пенитенциарная служба гарантирует обеспечить беспрепятственный прием посылок. Навруз — день весеннего равноденствия, праздник первого дня весны и обновления природы. Происхождение праздника уходит корнями в дописьменную эпоху истории человечества. Он отмечается как начало нового года более чем 300 миллионами жителей во всем мире.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, новости, общество, специальная пенитенциарная служба, навруз