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Прокуратура Грузии выявила пять попыток завладеть государственными землями
Прокуратура Грузии выявила пять попыток завладеть государственными землями
Обвиняемые пошли на сотрудничество со следствием и признали вину 17.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-17T20:50+0400
2023-03-17T20:50+0400
2023-03-17T21:03+0400
происшествия
новости
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генеральная прокуратура грузии
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ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Генеральная прокуратура предъявила обвинения в мошенничестве и подделке документов пяти лицам по делу о махинациях с землей в поселке Гомисмта в регионе Гурия. В рамках следствия выяснилось, что обвиняемые в рамках программы системной регистрации земли представили в Публичный реестр поддельные документы о том, что владели до 2007 года землей в поселке. Им предъявили обвинение в мошенничестве в крупном размере и изготовлении и использовании поддельных документов. Обвиняемые пошли на сотрудничество со следствием и признали вину. Их признали виновными и отобрали земельные участки.Это уже не первый случай мошенничества в регионе. На сегодняшний день уголовное преследование по делу о присвоении земель в поселках Гомисмта и Бахмаро начато в отношении 63 лиц. Речь идет о возврате земли государству стоимостью 2,1 миллиона лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, грузия, генеральная прокуратура грузии
происшествия, новости, грузия, генеральная прокуратура грузии
Прокуратура Грузии выявила пять попыток завладеть государственными землями
20:50 17.03.2023 (обновлено: 21:03 17.03.2023)
Обвиняемые пошли на сотрудничество со следствием и признали вину
ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Генеральная прокуратура предъявила обвинения в мошенничестве и подделке документов пяти лицам по делу о махинациях с землей в поселке Гомисмта в регионе Гурия.
В рамках следствия выяснилось, что обвиняемые в рамках программы системной регистрации земли представили в Публичный реестр поддельные документы о том, что владели до 2007 года землей в поселке.
"На основании поддельных документов они завладели земельными участками, принадлежащими государству, общей площадью 815 квадратных метров и нанесли ущерб государству в размере 180,8 тысячи лари", – говорится в заявлении Генпрокуратуры.
Им предъявили обвинение в мошенничестве в крупном размере и изготовлении и использовании поддельных документов.
Обвиняемые пошли на сотрудничество со следствием и признали вину. Их признали виновными и отобрали земельные участки.
Это уже не первый случай мошенничества в регионе. На сегодняшний день уголовное преследование по делу о присвоении земель в поселках Гомисмта и Бахмаро начато в отношении 63 лиц. Речь идет о возврате земли государству стоимостью 2,1 миллиона лари.