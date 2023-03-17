https://sputnik-georgia.ru/20230317/prokuratura-gruzii-vyyavila-pyat-popytok-zavladet-gosudarstvennymi-zemlyami-275880243.html

Прокуратура Грузии выявила пять попыток завладеть государственными землями

Прокуратура Грузии выявила пять попыток завладеть государственными землями

Обвиняемые пошли на сотрудничество со следствием и признали вину 17.03.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Генеральная прокуратура предъявила обвинения в мошенничестве и подделке документов пяти лицам по делу о махинациях с землей в поселке Гомисмта в регионе Гурия. В рамках следствия выяснилось, что обвиняемые в рамках программы системной регистрации земли представили в Публичный реестр поддельные документы о том, что владели до 2007 года землей в поселке. Им предъявили обвинение в мошенничестве в крупном размере и изготовлении и использовании поддельных документов. Обвиняемые пошли на сотрудничество со следствием и признали вину. Их признали виновными и отобрали земельные участки.Это уже не первый случай мошенничества в регионе. На сегодняшний день уголовное преследование по делу о присвоении земель в поселках Гомисмта и Бахмаро начато в отношении 63 лиц. Речь идет о возврате земли государству стоимостью 2,1 миллиона лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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