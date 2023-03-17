https://sputnik-georgia.ru/20230317/remont-zavershen-stantsiya-metro-gotsiridze-nachinaet-rabotu-275888429.html

Ремонт завершен: станция метро "Гоциридзе" начинает работу

Ремонт завершен: станция метро "Гоциридзе" начинает работу

Станцию адаптировали для людей с ограниченными возможностями: установили два лифта и устроили специальные тактильные дорожки 17.03.2023, Sputnik Грузия

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тбилисский метрополитен

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ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Одна из двух надземных станций тбилисского метрополитена "Гоциридзе" возобновит работу 18 марта спустя два года, сообщает мэрия Тбилиси. По данным мэрии ремонт станции полностью завершен. В рамках реконструкции был отремонтирован интерьер и экстерьер, полностью перекрыта пассажирская платформа и проведены работы по ее укреплению. Также станцию адаптировали для людей с ограниченными возможностями: установили два лифта и устроили специальные тактильные дорожки. Были отремонтированы и вестибюль вокзала, и перрон, помещения для сотрудников и изменена звуковая система в соответствии с современными стандартами. Бюджет проекта составил 4,7 млн лари. Станция "Гоциридзе" была открыта 11 января 1966 года, и с тех пор ее облик особо не менялся. До 2011 года станция носила название "Электродепо", а в 2011 году получила имя руководителя Тбилисского метростроя Виктора Гоциридзе. На сегодняшний день тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции, которые расположены на двух линиях – Ахметели-Варкетильской и Сабурталинской. Общая протяженность линий метро – 57 километров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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