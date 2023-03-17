https://sputnik-georgia.ru/20230317/resheniya-mezhdunarodnogo-ugolovnogo-suda-yuridicheski-nichtozhny--mid-rf-275880594.html
Решения Международного уголовного суда юридически ничтожны – МИД РФ
Решения Международного уголовного суда юридически ничтожны – МИД РФ
Официальный представитель МИД напомнила, что Россия не является участником Римского статута МУС и обязательств по нему не несет 17.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-17T21:16+0400
2023-03-17T21:16+0400
2023-03-17T21:16+0400
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ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Решения Международного уголовного суда об "аресте" президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой не имеют для РФ никакого значения, в том числе с правовой точки зрения, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Досудебная палата Международного уголовного суда, юрисдикцию которого РФ не признает, выдала ордеры на "арест" главы российского государства Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В МУС пояснили, что решение связано с якобы "незаконным вывозом детей" с Украины.Она напомнила, что Россия не является участником Римского статута МУС и обязательств по нему не несет."С данным органом Россия не сотрудничает, а возможные "рецепты" на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожными", – подчеркнула она.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва не признает МУС и его юрисдикцию. Он подчеркивал, что в течение многих лет международные судейские органы, в том числе которые Россия не признает, и другие международные структуры не обращали ни малейшего внимания на бесчинства украинских националистов в Донбассе – на разрушение гражданской инфраструктуры и убийство мирного населения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, политика, россия, владимир путин, мария захарова, мус, мид россии, обострение ситуации вокруг украины 2022
в мире, новости, политика, россия, владимир путин, мария захарова, мус, мид россии, обострение ситуации вокруг украины 2022
Решения Международного уголовного суда юридически ничтожны – МИД РФ
Официальный представитель МИД напомнила, что Россия не является участником Римского статута МУС и обязательств по нему не несет
ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Решения Международного уголовного суда об "аресте" президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой не имеют для РФ никакого значения, в том числе с правовой точки зрения, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Досудебная палата Международного уголовного суда, юрисдикцию которого РФ не признает, выдала ордеры на "арест" главы российского государства Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В МУС пояснили, что решение связано с якобы "незаконным вывозом детей" с Украины.
"Решения Международного уголовного суда для нашей страны не имеют никакого значения, в том числе с правовой точки зрения", – написала она в своем telegram-канале.
Она напомнила, что Россия не является участником Римского статута МУС и обязательств по нему не несет.
"С данным органом Россия не сотрудничает, а возможные "рецепты" на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожными", – подчеркнула она.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва не признает МУС и его юрисдикцию. Он подчеркивал, что в течение многих лет международные судейские органы, в том числе которые Россия не признает, и другие международные структуры не обращали ни малейшего внимания на бесчинства украинских националистов в Донбассе – на разрушение гражданской инфраструктуры и убийство мирного населения.