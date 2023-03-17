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Тбилиси и Салоники свяжет прямой авиарейс

Тбилиси и Салоники свяжет прямой авиарейс

Рейсы будут выполняться два раза в неделю по вторникам и пятницам до 5 октября включительно 17.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-17T10:46+0400

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ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Греческая авиакомпания Aegean Airlines будет выполнять прямой регулярный рейс Салоники-Тбилиси-Салоники с 22 мая 2022 года, сообщается на сайте Агентства гражданской авиации. По информации Агентства, рейсы будут выполняться два раза в неделю по вторникам и пятницам до 5 октября включительно. Необходимое разрешение на полеты грузинское Агентство выдало авиаперевозчику 15 марта. Батуми и Кишинев свяжет прямой авиарейс >>Авиакомпания Aegean Airlines оперирует на грузинском авиационном рынке с 2012 года. После ограничений, введенных в связи с COVID-19, авиакомпания возобновила регулярное воздушное сообщение по маршруту Афины-Тбилиси-Афины с июня 2021 года. Регулярное авиасообщение, которое из-за пандемии коронавируса было приостановлено в марте 2020 года, Грузия восстановила с 1 февраля 2021 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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