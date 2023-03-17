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Турция поддержит вступление Финляндии в НАТО
Турция поддержит вступление Финляндии в НАТО
Президент Турции также отметил, что Турция продолжит переговоры со Швецией 17.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-17T23:19+0400
2023-03-17T23:19+0400
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ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Турция поддержит вступление Финляндии в НАТО, учитывая достигнутый прогресс в решении проблем безопасности, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.Эрдоган обратился к парламенту Турции с просьбой ратифицировать членство Финляндии в НАТО. Президент Турции надеется, что процесс ратификации будет завершен до всеобщих выборов, намеченных на 14 мая.Президент Турции также отметил, что Турция продолжит переговоры со Швецией."Мы продолжим переговоры со Швецией на основе принципов альянса и нашего подхода к борьбе с терроризмом. То, как пойдет процесс, будет напрямую связано с конкретными шагами Швеции", — заявил президент Турции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, политика, финляндия, турция, швеция, реджеп тайип эрдоган, нато
Турция поддержит вступление Финляндии в НАТО
23:19 17.03.2023 (обновлено: 23:44 17.03.2023)
Президент Турции также отметил, что Турция продолжит переговоры со Швецией
ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Турция поддержит вступление Финляндии в НАТО, учитывая достигнутый прогресс в решении проблем безопасности, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Эрдоган обратился
к парламенту Турции с просьбой ратифицировать членство Финляндии в НАТО. Президент Турции надеется, что процесс ратификации будет завершен до всеобщих выборов, намеченных на 14 мая.
"Я верю, что с присоединением Финляндии НАТО укрепится и, таким образом, будет играть активную роль в поддержании глобальной безопасности и стабильности", — сказал Реджеп Тайип Эрдоган.
Президент Турции также отметил, что Турция продолжит переговоры со Швецией.
"Мы продолжим переговоры со Швецией на основе принципов альянса и нашего подхода к борьбе с терроризмом. То, как пойдет процесс, будет напрямую связано с конкретными шагами Швеции", — заявил президент Турции.