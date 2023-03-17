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Узбекским водителям советуют ездить через Азербайджан из-за реконструкции "Верхнего Ларса"
Узбекским водителям советуют ездить через Азербайджан из-за реконструкции "Верхнего Ларса"
На многостороннем автомобильном пункте пропуска "Верхний Ларс" количество полос сокращено с 11 до шести 17.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-17T19:01+0400
2023-03-17T19:01+0400
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ТБИЛИСИ 17 мар — Sputnik. Министерство транспорта Узбекистана рекомендует автоперевозчикам, следующим из Турции в Россию и обратно, пользоваться ТПП на российско-азербайджанской границе, так как на границе РФ и Грузии, на "Верхнем Ларсе", ведется реконструкция, сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на пресс-службу ведомства. Из-за строительно-монтажных работ с 13 марта по 23 мая 2023 года количество полос движения для грузовиков на многостороннем автомобильном пункте пропуска "Верхний Ларс" сокращено с 11 до шести полос. Количество полос движения на "Верхнем Ларсе" временно сократили для грузовых автомобилей>>"В связи с этим просим национальных перевозчиков учитывать указанный выше аспект при планировании осуществления грузоперевозок из Узбекистана в Грузию, Азербайджан и Турцию", – говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.В настоящее время между Россией и Азербайджаном действуют пункты пропуска "Яраг-Казмаляр", "Тагиркенд-Казмаляр", "Ново-Филя" и "Ханоба". ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственный функционирующий на сегодняшний день пункт пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, в мире, узбекистан, азербайджан, верхний ларс, тпп "казбеги – верхний ларс"
новости, в мире, узбекистан, азербайджан, верхний ларс, тпп "казбеги – верхний ларс"
Узбекским водителям советуют ездить через Азербайджан из-за реконструкции "Верхнего Ларса"
19:01 17.03.2023 (обновлено: 19:09 17.03.2023)
На многостороннем автомобильном пункте пропуска "Верхний Ларс" количество полос сокращено с 11 до шести
ТБИЛИСИ 17 мар — Sputnik.
Министерство транспорта Узбекистана рекомендует автоперевозчикам, следующим из Турции в Россию и обратно, пользоваться ТПП на российско-азербайджанской границе, так как на границе РФ и Грузии, на "Верхнем Ларсе", ведется реконструкция, сообщает Sputnik Азербайджан
со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Из-за строительно-монтажных работ с 13 марта по 23 мая 2023 года количество полос движения для грузовиков на многостороннем автомобильном пункте пропуска "Верхний Ларс" сокращено с 11 до шести полос.
"В связи с этим просим национальных перевозчиков учитывать указанный выше аспект при планировании осуществления грузоперевозок из Узбекистана в Грузию, Азербайджан и Турцию", – говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
В настоящее время между Россией и Азербайджаном действуют пункты пропуска "Яраг-Казмаляр", "Тагиркенд-Казмаляр", "Ново-Филя" и "Ханоба".
ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственный функционирующий на сегодняшний день пункт пропуска на сухопутной границе Грузии и России.