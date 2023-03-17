https://sputnik-georgia.ru/20230317/v-gruzii-poymali-obvinyaemogo-v-moshennichestve-ot-imeni-genprokuratury-275878956.html

В Грузии поймали обвиняемого в мошенничестве от имени Генпрокуратуры

В Грузии поймали обвиняемого в мошенничестве от имени Генпрокуратуры

За включение семьи в программу, по данным следствия, обвиняемый получил около 10,5 тысячи долларов 17.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-17T19:54+0400

2023-03-17T19:54+0400

2023-03-17T20:10+0400

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ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Сотрудники Генинспекции прокуратуры Грузии задержали по обвинению в мошенничестве от имени ведомства одного человека. По данным прокуратуры, обвиняемый, представившись сотрудником прокуратуры, обещал пострадавшему обеспечить визами его родственников и отправить их в США. Следствие установило, что обвиняемый заверил пострадавшего и членов семьи, что между Генпрокуратурой Грузии и США есть программа обмена, согласно которой в течение года 5-6 семей могут поехать из Грузии в США жить и работать. Он пообещал, что семьи получат вид на жительство, политический статус и право на работу. Госущерб на 230 тысяч лари – в Грузии задержали пятерых мошенников >>За включение семьи в программу, по данным следствия, обвиняемый получил около 10,5 тысячи долларов. Теперь обвиняемому грозит от шести до девяти лет за мошенничество в крупном размере. Прокуратура будет ходатайствовать о его помещении на время следствия в заключение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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