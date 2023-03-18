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Аптеки в Грузии начали штрафовать за завышенные цены на медикаменты
Аптеки в Грузии начали штрафовать за завышенные цены на медикаменты
Штрафы коснутся нарушений референтных цен на 800 наименований, которые установлены с 15 февраля этого года 18.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-18T19:31+0400
2023-03-18T19:31+0400
2023-03-18T19:43+0400
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ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. В Грузии вступили в силу штрафы за нарушение ставок референтных цен на 800 наименований медикаментов, заявил замглавы Минздрава Грузии Илья Дарчиашвили. С 2023 года государство установило ценовой потолок, выше которого в стране нельзя будет продавать медикаменты. В общей сложности "потолок цен" уже распространяется на более чем 1,1 тысячи лекарств, предназначенных для лечения онкологических и хронических заболеваний. Постепенно этот список пополняется.Он пояснил, что штрафы коснутся нарушений референтных цен на 800 наименований, которые установлены с 15 февраля. "Потолок цен" установлен на 300 хронических и онкологических препаратов в Грузии>>Вопрос цен на медикаменты является одним из самых актуальных в Грузии. Для снижения цен власти упростили завоз медикаментов из Турции, а после, с 15 февраля, задействовали механизм референтных цен на медикаменты для лечения онкологических и хронических заболеваний. Позже список планируют расширить. В случае референтных цен государство определяет средние оптовые и розничные цены с учетом надбавок аптек в зависимости от оптовой стоимости лекарства. Цены на остальные медикаменты устанавливают сами фармацевтические компании.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, общество, тбилиси, турция, илья дарчиашвили, минздрав
новости, грузия, общество, тбилиси, турция, илья дарчиашвили, минздрав
Аптеки в Грузии начали штрафовать за завышенные цены на медикаменты
19:31 18.03.2023 (обновлено: 19:43 18.03.2023)
Штрафы коснутся нарушений референтных цен на 800 наименований, которые установлены с 15 февраля этого года
ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. В Грузии вступили в силу штрафы за нарушение ставок референтных цен на 800 наименований медикаментов, заявил замглавы Минздрава Грузии Илья Дарчиашвили.
С 2023 года государство установило ценовой потолок, выше которого в стране нельзя будет продавать медикаменты. В общей сложности "потолок цен" уже распространяется на более чем 1,1 тысячи лекарств, предназначенных для лечения онкологических и хронических заболеваний. Постепенно этот список пополняется.
"На медикаменты, референтные цены которых были установлены с 15 февраля, завершился льготный месячный период, и теперь Агентство регулирования сможет после предупреждения задействовать штрафные санкции", – сказал Дарчиашвили.
Он пояснил, что штрафы коснутся нарушений референтных цен на 800 наименований, которые установлены с 15 февраля.
Вопрос цен на медикаменты является одним из самых актуальных в Грузии. Для снижения цен власти упростили завоз медикаментов из Турции, а после, с 15 февраля, задействовали механизм референтных цен на медикаменты для лечения онкологических и хронических заболеваний. Позже список планируют расширить.
В случае референтных цен государство определяет средние оптовые и розничные цены с учетом надбавок аптек в зависимости от оптовой стоимости лекарства. Цены на остальные медикаменты устанавливают сами фармацевтические компании.