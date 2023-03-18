https://sputnik-georgia.ru/20230318/apteki-v-gruzii-nachali-shtrafovat-za-zavyshennye-tseny-na-medikamenty-275901168.html

Аптеки в Грузии начали штрафовать за завышенные цены на медикаменты

Аптеки в Грузии начали штрафовать за завышенные цены на медикаменты

Штрафы коснутся нарушений референтных цен на 800 наименований, которые установлены с 15 февраля этого года 18.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-18T19:31+0400

2023-03-18T19:31+0400

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ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. В Грузии вступили в силу штрафы за нарушение ставок референтных цен на 800 наименований медикаментов, заявил замглавы Минздрава Грузии Илья Дарчиашвили. С 2023 года государство установило ценовой потолок, выше которого в стране нельзя будет продавать медикаменты. В общей сложности "потолок цен" уже распространяется на более чем 1,1 тысячи лекарств, предназначенных для лечения онкологических и хронических заболеваний. Постепенно этот список пополняется.Он пояснил, что штрафы коснутся нарушений референтных цен на 800 наименований, которые установлены с 15 февраля. "Потолок цен" установлен на 300 хронических и онкологических препаратов в Грузии>>Вопрос цен на медикаменты является одним из самых актуальных в Грузии. Для снижения цен власти упростили завоз медикаментов из Турции, а после, с 15 февраля, задействовали механизм референтных цен на медикаменты для лечения онкологических и хронических заболеваний. Позже список планируют расширить. В случае референтных цен государство определяет средние оптовые и розничные цены с учетом надбавок аптек в зависимости от оптовой стоимости лекарства. Цены на остальные медикаменты устанавливают сами фармацевтические компании.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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