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Авторитетное издание советует путешественникам попробовать грузинское вино
Авторитетное издание советует путешественникам попробовать грузинское вино
История изготовления грузинского вина в глиняных сосудах квеври насчитывает более восьми тысячи лет, отмечено в статье 18.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-18T15:01+0400
2023-03-18T15:01+0400
2023-03-18T15:01+0400
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ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Влиятельное туристическое издание Lonely Planet советует своим читателям съездить в Грузию и попробовать грузинское вино. Lonely Planet (Лоунли Планет) — международная издательская компания, основанная в 1972 году в Австралии. Является одним из первых официальных издательств, специализировавшихся на выпуске путеводителей для бюджетных туристов. По мнению автора статьи, винодельческие регионы Франции, Австралии и Калифорнии популярны во всем мире, однако есть менее известные места с многовековыми виноградниками и производством вкуснейшего вина. Как отмечает автор, история изготовления грузинского вина в глиняных сосудах квеври насчитывает более восьми тысячи лет и является самой древней. "В древности, когда греки впервые давили гроздья винограда, у грузин уже была тысячелетняя традиция изготовления вина, с тех пор традиционная технология виноделия мало изменилась", – пишет автор. Ежемесячно сайт Lonely Planet посещают более 10 миллионов читателей. У издания более 6 миллионов подписчиков в микроблоге Twitter.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, туризм, общество, австралия, тбилиси, франция
грузия, туризм, общество, австралия, тбилиси, франция
Авторитетное издание советует путешественникам попробовать грузинское вино
История изготовления грузинского вина в глиняных сосудах квеври насчитывает более восьми тысячи лет, отмечено в статье
ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Влиятельное туристическое издание Lonely Planet советует своим читателям съездить в Грузию и попробовать грузинское вино.
Lonely Planet (Лоунли Планет) — международная издательская компания, основанная в 1972 году в Австралии. Является одним из первых официальных издательств, специализировавшихся на выпуске путеводителей для бюджетных туристов.
По мнению автора статьи, винодельческие регионы Франции, Австралии и Калифорнии популярны во всем мире, однако есть менее известные места с многовековыми виноградниками и производством вкуснейшего вина.
"Кахети– самый важный винодельческий регион Грузии. Небольшой город Сигнахи является культурной столицей региона, мощеные улицы которого усеяны винодельнями. Отправляясь в Кахети, помните, что лучшее вино находится не под открытым небом, а в деревнях, в глиняных кувшинах, зарытых на задних дворах", – отметил автор статьи.
Как отмечает автор, история изготовления грузинского вина в глиняных сосудах квеври насчитывает более восьми тысячи лет и является самой древней.
"В древности, когда греки впервые давили гроздья винограда, у грузин уже была тысячелетняя традиция изготовления вина, с тех пор традиционная технология виноделия мало изменилась", – пишет автор.
Ежемесячно сайт Lonely Planet посещают более 10 миллионов читателей. У издания более 6 миллионов подписчиков в микроблоге Twitter.