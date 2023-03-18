https://sputnik-georgia.ru/20230318/avtoritetnoe-izdanie-sovetuet-puteshestvennikam-poprobovat-gruzinskoe-vino-275824371.html

Авторитетное издание советует путешественникам попробовать грузинское вино

Авторитетное издание советует путешественникам попробовать грузинское вино

История изготовления грузинского вина в глиняных сосудах квеври насчитывает более восьми тысячи лет, отмечено в статье 18.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-18T15:01+0400

2023-03-18T15:01+0400

2023-03-18T15:01+0400

грузия

туризм

общество

австралия

тбилиси

франция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24662/56/246625618_0:59:1875:1114_1920x0_80_0_0_2f1eb57865e02bd3f0b64b995f880c41.jpg

ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Влиятельное туристическое издание Lonely Planet советует своим читателям съездить в Грузию и попробовать грузинское вино. Lonely Planet (Лоунли Планет) — международная издательская компания, основанная в 1972 году в Австралии. Является одним из первых официальных издательств, специализировавшихся на выпуске путеводителей для бюджетных туристов. По мнению автора статьи, винодельческие регионы Франции, Австралии и Калифорнии популярны во всем мире, однако есть менее известные места с многовековыми виноградниками и производством вкуснейшего вина. Как отмечает автор, история изготовления грузинского вина в глиняных сосудах квеври насчитывает более восьми тысячи лет и является самой древней. "В древности, когда греки впервые давили гроздья винограда, у грузин уже была тысячелетняя традиция изготовления вина, с тех пор традиционная технология виноделия мало изменилась", – пишет автор. Ежемесячно сайт Lonely Planet посещают более 10 миллионов читателей. У издания более 6 миллионов подписчиков в микроблоге Twitter.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

австралия

тбилиси

франция

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, туризм, общество, австралия, тбилиси, франция