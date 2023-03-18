https://sputnik-georgia.ru/20230318/nevinovny-skolko-obvinyaemykh-v-svyazyakh-s-vorovskim-mirom-opravdali-v-tbilisi-275900169.html

Невиновны: сколько обвиняемых в связях с воровским миром оправдали в Тбилиси

Невиновны: сколько обвиняемых в связях с воровским миром оправдали в Тбилиси

Суд признал виновными в членстве в воровском мире 50 человек и оправдал 13 18.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-18T21:01+0400

2023-03-18T21:01+0400

2023-03-18T19:48+0400

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тбилисский городской суд

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ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Тбилисский городской суд за последние пять лет оправдал 13 человек, обвиняемых в членстве в воровском мире, говорится в ответе пресс-службы Тбилгорсуда на запрос депутата. Согласно статистике, предоставленной судом в период с 2018 по 2022 включительно, суд признал виновными в членстве в воровском мире 50 человек и оправдал 13. В Грузии членство в воровском сообществе карается лишением свободы сроком от 7 до 11 лет со штрафом или без него, а ворам в законе грозит от 9 до 15 лет со штрафом или без него. Преступность в Грузии снижается - данные за год>>МВД Грузии в 2022 году привлекло к уголовной ответственности 85 человек, связанных с воровским миром, в том числе шестерых воров в законе. В 2021 году за членство в воровском мире и участие в его жизни уголовное преследование началось в отношении 57 лиц, а обвинения по факту статуса "вора в законе" были предъявлены двум лицам. Членство в воровском сообществе и пребывание в статусе вора в законе стали уголовными преступлениями в Грузии с 2005 года, а участие в воровской разборке или сходке, оказание помощи воровскому миру и обращение к вору в законе за помощью – с 2018 года. Воры в законе ─ специфическая криминальная структура, характерная только для стран бывшего СССР. Воры в законе занимают высшее положение в иерархии преступного мира. Этот статус можно получить во время церемонии "коронования" по рекомендации нескольких действующих воров в законе. В своем поведении воры в законе традиционно руководствуются так называемыми "понятиями" — сводом правил, нарушение которых чревато лишением статуса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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