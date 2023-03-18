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Первый Грузинский инвестиционный форум прошел в Лондоне
Первый Грузинский инвестиционный форум прошел в Лондоне
Участники форума получили возможность ознакомиться со стратегическими планами развития ведущих грузинских компаний 18.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-18T10:32+0400
2023-03-18T10:32+0400
2023-03-18T10:32+0400
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ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Первый Грузинский инвестиционный форум прошел в Лондоне с участием ведущих британских и грузинских компаний. По сообщению Министерства иностранных дел, форум был организован бизнес-консалтинговой компанией Strategy Council при поддержке посольства Грузии в Великобритании, МИД Грузии и "Производи в Грузии". В "Грузинском инвестиционном форуме" приняли участие руководители ведущих грузинских, британских и международных компаний в сфере экономики, бизнеса, торговли и инвестиций, представители государственных структур Грузии и крупных международных консалтинговых организаций. Участники форума получили возможность ознакомиться со стратегическими планами развития ведущих грузинских компаний, опытом международных инвесторов и получить подробную информацию от представителей государственных органов Грузии об инвестиционных возможностях страны в таких секторах, как возобновляемая энергетика, агробизнес, недвижимость, туризм и другие. Объем прямых иностранных инвестиций из Великобритании в 2022 году составил 428,3 миллиона долларов, при этом в 2021 году он составлял 603,6 миллиона – это самая высокая цифра за последние 10 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, лондон, новости, великобритания, инвестиции
грузия, экономика, лондон, новости, великобритания, инвестиции
Первый Грузинский инвестиционный форум прошел в Лондоне
Участники форума получили возможность ознакомиться со стратегическими планами развития ведущих грузинских компаний
ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Первый Грузинский инвестиционный форум прошел в Лондоне с участием ведущих британских и грузинских компаний.
По сообщению Министерства иностранных дел, форум был организован бизнес-консалтинговой компанией Strategy Council при поддержке посольства Грузии в Великобритании, МИД Грузии и "Производи в Грузии".
В "Грузинском инвестиционном форуме" приняли участие руководители ведущих грузинских, британских и международных компаний в сфере экономики, бизнеса, торговли и инвестиций, представители государственных структур Грузии и крупных международных консалтинговых организаций.
Мероприятие было направлено на ознакомление потенциальных инвесторов, инвестиционных банкиров и делового сектора Великобритании с инвестиционным потенциалом Грузии.
Участники форума получили возможность ознакомиться со стратегическими планами развития ведущих грузинских компаний, опытом международных инвесторов и получить подробную информацию от представителей государственных органов Грузии об инвестиционных возможностях страны в таких секторах, как возобновляемая энергетика, агробизнес, недвижимость, туризм и другие.
Объем прямых иностранных инвестиций из Великобритании в 2022 году составил 428,3 миллиона долларов, при этом в 2021 году он составлял 603,6 миллиона – это самая высокая цифра за последние 10 лет.