https://sputnik-georgia.ru/20230318/zachem-mezhdunarodnyy-ugolovnyy-sud-vydal-order-na-arest-putina-275895698.html

Зачем Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина

Зачем Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина

Первая и основная мысль, рождающаяся в голове на новость о том, что МУС выдал ордер на "арест" президента России и детского омбудсмена нашей страны: зачем?! 18.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-18T22:11+0400

2023-03-18T22:11+0400

2023-03-18T22:11+0400

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Какой смысл в этом абсурдном и бесполезном решении, которое просто усугубляет дискредитацию в глазах мира международных институтов, "приватизированных" Западом?Впрочем, по здравом размышлении данный шаг перестает казаться нелепым и вполне органично вписывается в события последних дней, пишет автор РИА Новости.Именно на уходящей неделе в публичном поле очень громко заявили о себе процессы, назревавшие в предыдущий период, но бывшие до того не слишком заметными.Во-первых, на Западе пошел на новый виток раскручивающийся финансово-экономический кризис. После непростого прошлого года создалось впечатление, что к зиме Штатам и Европе удалось стабилизировать ситуацию в своих экономиках. Однако стремительный крах нескольких крупных американских банков с неприятными последствиями для целых отраслей и множества других структур только что наглядно продемонстрировал, что это была не более чем иллюзия и короткая передышка, затишье перед бурей. Процесс разворачивается, дальше будет все масштабнее и хуже.А во-вторых, именно на текущей неделе произошло несколько знаковых событий, свидетельствующих о том, что незападный мир уже не просто аккуратно дистанцируется от Запада в его антироссийской политике, но уже совершенно не скрываясь спешит освободиться от своей зависимости от него в критических сферах. И при этом позволяет себе крайне резкие выпады.Тут стоит привести два, пожалуй, самых ярких примера последних дней. Например, выяснилось, что очень тяжелое положение легендарного швейцарского банка Credit Suisse усугубляется бегством из него китайских и других иностранных вкладчиков после заморозки банком ряда российских активов. А еще министр энергетики Саудовской Аравии заявил, что в случае попытки ввести ценовой потолок на саудовскую нефть его страна резко снизит добычу и полностью прекратит ее продажу всем, кто будет вовлечен в данный процесс.Нетрудно заметить сходство между этими двумя, казалось бы, абсолютно разными событиями: в обоих случаях представители незападного мира (как частные лица, так и целые государства) воспринимают русофобскую вакханалию Запада как прямую и непосредственную угрозу себе, осознавая, что следующие на очереди — они. Однако они не пытаются задобрить глобального гегемона-агрессора, а уходят в активную оборону, огрызаются и готовятся сопротивляться.В свете происходящего для незападного мира "ордер на арест" Путина — не угроза, а очередное подтверждение тому, что Запад окончательно потерял берега и съехал с глузду в отчаянных попытках удержать ускользающее могущество.При всей деградации западного истеблишмента вряд ли по обе стороны Атлантики этого не понимают.Тогда на кого рассчитано решение МУС?В усугубляющейся и грозящей тяжелейшими социально-экономическими катаклизмами ситуации для трансатлантических элит критически важным становится удержание контроля над собственными странами. Причем проблема не только и не столько в широких массах. Прямо сейчас мы наблюдаем, как там успешно игнорируют общественное недовольство, будь то забастовки медработников в Британии, протесты против пенсионной реформы во Франции или "неправильные" результаты выборов в Нидерландах.Нет, главная задача для атлантистов — не допустить перехватывания власти той частью западных элит, которая считает, что Запад идет к катастрофе, и могла бы, опираясь на общественную поддержку, изменить политику что в Штатах, что в Европе. А значит, нужно потенциальных "ренегатов" держать жестко в узде и, запугивая, заставлять идти в ногу.И вот как раз на выполнение данной задачи "ордер" МУС работает на пять с плюсом. Потому что Путина им, конечно, не достать, так же как и Си, Эрдогана или Моди. А вот действующие и потенциальные руководители США и их вассалы-сателлиты — если вдруг на этих постах находятся в данный момент или окажутся в будущем "неправильные" личности, которые попытаются изменить политику своих стран, руководствуясь национальными интересами, — должны точно знать, что никаких тормозов и рамок у глобального истеблишмента, рулящего Западом, больше нет. И за попытку неповиновения им придется заплатить лично и очень дорого.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

https://sputnik-georgia.ru/20230306/275483934.html

https://sputnik-georgia.ru/20230311/kieva-ne-smozhet-sdelat-ukrainu-trupom---medvedchuk-275704910.html

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россия, аналитика, в мире, европа, саудовская аравия, credit suisse, мус, украина, обострение ситуации вокруг украины 2022