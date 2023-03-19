https://sputnik-georgia.ru/20230319/ansambl-erisioni-predstavit-programmu-gruzinskoe-sokrovische-v-mae-275528039.html

Ансамбль "Эрисиони" представит программу "Грузинское сокровище" в мае

Ансамбль "Эрисиони" представит программу "Грузинское сокровище" в мае

Шоу "Грузинское сокровище" на протяжении последних десятилетий успешно гастролирует по всему миру 19.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-19T10:35+0400

2023-03-19T10:35+0400

2023-03-19T10:35+0400

культура

грузия

новости

джемал чкуасели

ансамбль "эрисиони"

тбилисский концертный зал

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ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Государственный академический ансамбль народной песни и танца Грузии "Эрисиони" представит свою шоу-программу "Грузинское сокровище" 20-21 мая на сцене Тбилисского концертного зала (Филармония). "Эрисиони" представит шедевры народного профессионального творчества со всех уголков страны. Шоу "Грузинское сокровище" на протяжении последних десятилетий успешно гастролирует по всему миру. Большой вклад в создание шоу и его популяризацию в мире внесли великие танцоры Джемал Чкуасели и Реваз Чохонелидзе, в память о которых и создана новая шоу-программа. Обновленной программой занимались художественный руководитель ансамбля Шермандин Чкуасели и главный хореограф Эка Чкуасели. Ансамбль "Эрисиони" был основан в 1885 году. На сегодняшний день он является одним из самых масштабных мировых проектов в стиле "этно". Более 100 талантливых артистов в составе ансамбля не только танцуют, применяя сложнейшие акробатические элементы, но и поют вживую, используя уникальные грузинские традиции многоголосного пения. Кроме того, артисты "Эрисиони" одни из немногих в мире владеют техникой "тойпойнт" – искусством танца в мягких кожаных балетных туфлях на кончиках пальцев. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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культура, грузия, новости, джемал чкуасели, ансамбль "эрисиони", тбилисский концертный зал