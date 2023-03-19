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Автозаправочные станции в Грузии станут безопаснее с 1 июня
Автозаправочные станции в Грузии станут безопаснее с 1 июня
Системы видеонаблюдения на внутреннем периметре грузинских бензоколонок должны позволять считывать номер на автомобилях 19.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-19T19:54+0400
2023-03-19T19:54+0400
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ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Все бензозаправочные станции в Грузии должны быть оснащены видеокамерами, позволяющими считывать номера. Соответствующее постановление правительства страны вступит в силу с 1 июня. Согласно документу, системы видеонаблюдения на внутреннем периметре грузинских бензоколонок должны позволять считывать номер на автомобилях, движущихся со скоростью до 20 километров в час. Что касается внешних камер, то они должны показывать автомобильную дорогу и периметр вокруг бензоколонки. На автозаправках в Грузии проверили качество топлива - где выявлены нарушения >>Число определит Центр по управлению общественной безопасности "112", который и будет иметь доступ к камерам в онлайн-режиме. При этом записи с камер будут храниться 30 дней. Центр общественной безопасности контролирует в масштабах всей страны камеры видеонаблюдения, получает сообщения о помощи со всей страны в круглосуточном режиме и оперативно передает их соответствующим службам: центрам неотложной медицинской помощи, патрульной полиции и пожарно-спасательной службе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, азс
Автозаправочные станции в Грузии станут безопаснее с 1 июня
19:54 19.03.2023 (обновлено: 20:09 19.03.2023)
Системы видеонаблюдения на внутреннем периметре грузинских бензоколонок должны позволять считывать номер на автомобилях
ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Все бензозаправочные станции в Грузии должны быть оснащены видеокамерами, позволяющими считывать номера.
Соответствующее постановление
правительства страны вступит в силу с 1 июня.
Согласно документу, системы видеонаблюдения на внутреннем периметре грузинских бензоколонок должны позволять считывать номер на автомобилях, движущихся со скоростью до 20 километров в час.
Что касается внешних камер, то они должны показывать автомобильную дорогу и периметр вокруг бензоколонки.
Число определит Центр по управлению общественной безопасности "112", который и будет иметь доступ к камерам в онлайн-режиме. При этом записи с камер будут храниться 30 дней.
Центр общественной безопасности контролирует в масштабах всей страны камеры видеонаблюдения, получает сообщения о помощи со всей страны в круглосуточном режиме и оперативно передает их соответствующим службам: центрам неотложной медицинской помощи, патрульной полиции и пожарно-спасательной службе.