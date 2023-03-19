"Город искусств" строится на территории бывшей киностудии в Тбилиси
12:43 19.03.2023 (обновлено: 13:34 19.03.2023)
© Courtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaПроект "Город искусств" в Тбилиси
© Courtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
На территории киностудии планируется организовать "Кукольный дом", где специалисты будут изготавливать кукол для театров, действующих в Тбилиси и регионах
ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Завершен первый этап строительства "Города искусства" на территории бывшей киностудии, расположенной на проспекте Агмашенебели в Тбилиси, говорится в сообщении Министерства культуры Грузии.
По информации ведомства, в одном из корпусов киностудии уже разместилась мастерская известного фотографа Юрия Мечитова, создана студия в рамках проекта Академии художеств "Синее застолье".
© Courtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaПроект "Город искусств" в Тбилиси
Проект "Город искусств" в Тбилиси
© Courtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
В рамках проекта "Город искусств" имеется актерское агентство, которое возглавляет актриса и кастинг-менеджер Эка Чаванадзе, а также мастерская актрис Екатерины Беридзе и Юлии Сорокиной.
На территории киностудии планируется организовать "Кукольный дом", где специалисты будут изготавливать кукол для театров, действующих в Тбилиси и регионах, а также будут проводить кукольные представления для юных зрителей, которые смогут посетить мастерскую и самим стать участниками процесса создания кукол.
© Courtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaПроект "Город искусств" в Тбилиси
Проект "Город искусств" в Тбилиси
© Courtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Также на территории будет работать тбилисский филиал международного фестиваля современного искусства имени братьев Зданевичей "Fest I Nova" (фестиваль, основанный в 2007 году ректором Академии художеств Караманом Кутателадзе, ежегодно проводится Центр современного искусства, резиденция "Арт-Вила Гарикула").
В результате реализации второго этапа работ открытое пространство позволит желающим проводить мастер-классы и воркшопы. Также на территории будут созданы многофункциональные студии. Для кинопоказов и дискуссий будет создан клубный кинотеатр.
© Courtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaПроект "Город искусств" в Тбилиси
Проект "Город искусств" в Тбилиси
© Courtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
После того, как работы будут полностью завершены, только у художников будет возможность реализовать различные творческие проекты или мероприятия.