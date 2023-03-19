https://sputnik-georgia.ru/20230319/gorod-iskusstv-stroitsya-na-territorii-byvshey-kinostudii-v-tbilisi-275909211.html

"Город искусств" строится на территории бывшей киностудии в Тбилиси

"Город искусств" строится на территории бывшей киностудии в Тбилиси

На территории киностудии планируется организовать "Кукольный дом", где специалисты будут изготавливать кукол для театров, действующих в Тбилиси и регионах 19.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-19T12:43+0400

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ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Завершен первый этап строительства "Города искусства" на территории бывшей киностудии, расположенной на проспекте Агмашенебели в Тбилиси, говорится в сообщении Министерства культуры Грузии. По информации ведомства, в одном из корпусов киностудии уже разместилась мастерская известного фотографа Юрия Мечитова, создана студия в рамках проекта Академии художеств "Синее застолье". В рамках проекта "Город искусств" имеется актерское агентство, которое возглавляет актриса и кастинг-менеджер Эка Чаванадзе, а также мастерская актрис Екатерины Беридзе и Юлии Сорокиной. На территории киностудии планируется организовать "Кукольный дом", где специалисты будут изготавливать кукол для театров, действующих в Тбилиси и регионах, а также будут проводить кукольные представления для юных зрителей, которые смогут посетить мастерскую и самим стать участниками процесса создания кукол. Также на территории будет работать тбилисский филиал международного фестиваля современного искусства имени братьев Зданевичей "Fest I Nova" (фестиваль, основанный в 2007 году ректором Академии художеств Караманом Кутателадзе, ежегодно проводится Центр современного искусства, резиденция "Арт-Вила Гарикула"). В результате реализации второго этапа работ открытое пространство позволит желающим проводить мастер-классы и воркшопы. Также на территории будут созданы многофункциональные студии. Для кинопоказов и дискуссий будет создан клубный кинотеатр. После того, как работы будут полностью завершены, только у художников будет возможность реализовать различные творческие проекты или мероприятия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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