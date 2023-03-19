Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20230319/gorod-iskusstv-stroitsya-na-territorii-byvshey-kinostudii-v-tbilisi-275909211.html
"Город искусств" строится на территории бывшей киностудии в Тбилиси
"Город искусств" строится на территории бывшей киностудии в Тбилиси
На территории киностудии планируется организовать "Кукольный дом", где специалисты будут изготавливать кукол для театров, действующих в Тбилиси и регионах 19.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-19T12:43+0400
2023-03-19T13:34+0400
грузия
культура
новости
тбилиси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/13/275908543_0:85:1025:661_1920x0_80_0_0_25c9a3912cc07ee9481341e6a5c45e53.jpg
ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Завершен первый этап строительства "Города искусства" на территории бывшей киностудии, расположенной на проспекте Агмашенебели в Тбилиси, говорится в сообщении Министерства культуры Грузии. По информации ведомства, в одном из корпусов киностудии уже разместилась мастерская известного фотографа Юрия Мечитова, создана студия в рамках проекта Академии художеств "Синее застолье". В рамках проекта "Город искусств" имеется актерское агентство, которое возглавляет актриса и кастинг-менеджер Эка Чаванадзе, а также мастерская актрис Екатерины Беридзе и Юлии Сорокиной. На территории киностудии планируется организовать "Кукольный дом", где специалисты будут изготавливать кукол для театров, действующих в Тбилиси и регионах, а также будут проводить кукольные представления для юных зрителей, которые смогут посетить мастерскую и самим стать участниками процесса создания кукол. Также на территории будет работать тбилисский филиал международного фестиваля современного искусства имени братьев Зданевичей "Fest I Nova" (фестиваль, основанный в 2007 году ректором Академии художеств Караманом Кутателадзе, ежегодно проводится Центр современного искусства, резиденция "Арт-Вила Гарикула"). В результате реализации второго этапа работ открытое пространство позволит желающим проводить мастер-классы и воркшопы. Также на территории будут созданы многофункциональные студии. Для кинопоказов и дискуссий будет создан клубный кинотеатр. После того, как работы будут полностью завершены, только у художников будет возможность реализовать различные творческие проекты или мероприятия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/13/275908543_25:0:934:682_1920x0_80_0_0_25fa677536631a358b79548d00cf2c90.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, культура, новости, тбилиси
грузия, культура, новости, тбилиси

"Город искусств" строится на территории бывшей киностудии в Тбилиси

12:43 19.03.2023 (обновлено: 13:34 19.03.2023)
© Courtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaПроект "Город искусств" в Тбилиси
Проект Город искусств в Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 19.03.2023
© Courtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Подписаться на
НовостиTelegram
На территории киностудии планируется организовать "Кукольный дом", где специалисты будут изготавливать кукол для театров, действующих в Тбилиси и регионах
ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Завершен первый этап строительства "Города искусства" на территории бывшей киностудии, расположенной на проспекте Агмашенебели в Тбилиси, говорится в сообщении Министерства культуры Грузии.
По информации ведомства, в одном из корпусов киностудии уже разместилась мастерская известного фотографа Юрия Мечитова, создана студия в рамках проекта Академии художеств "Синее застолье".
© Courtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaПроект "Город искусств" в Тбилиси
Проект Город искусств в Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 19.03.2023
Проект "Город искусств" в Тбилиси
© Courtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
В рамках проекта "Город искусств" имеется актерское агентство, которое возглавляет актриса и кастинг-менеджер Эка Чаванадзе, а также мастерская актрис Екатерины Беридзе и Юлии Сорокиной.
На территории киностудии планируется организовать "Кукольный дом", где специалисты будут изготавливать кукол для театров, действующих в Тбилиси и регионах, а также будут проводить кукольные представления для юных зрителей, которые смогут посетить мастерскую и самим стать участниками процесса создания кукол.
© Courtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaПроект "Город искусств" в Тбилиси
Проект Город искусств в Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 19.03.2023
Проект "Город искусств" в Тбилиси
© Courtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Также на территории будет работать тбилисский филиал международного фестиваля современного искусства имени братьев Зданевичей "Fest I Nova" (фестиваль, основанный в 2007 году ректором Академии художеств Караманом Кутателадзе, ежегодно проводится Центр современного искусства, резиденция "Арт-Вила Гарикула").
В результате реализации второго этапа работ открытое пространство позволит желающим проводить мастер-классы и воркшопы. Также на территории будут созданы многофункциональные студии. Для кинопоказов и дискуссий будет создан клубный кинотеатр.
© Courtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaПроект "Город искусств" в Тбилиси
Проект Город искусств в Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 19.03.2023
Проект "Город искусств" в Тбилиси
© Courtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
После того, как работы будут полностью завершены, только у художников будет возможность реализовать различные творческие проекты или мероприятия.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0