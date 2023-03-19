https://sputnik-georgia.ru/20230319/kanatnaya-doroga-rike-narikala-v-tbilisi-budet-zakryta-s-20-marta-275911196.html

Канатная дорога Рике-Нарикала в Тбилиси будет закрыта с 20 марта

Канатная дорога Рике-Нарикала в Тбилиси будет закрыта с 20 марта

Канатная дорога Рике-Нарикала функционирует с 2012 года и в среднем обслуживает 2,5 тысячи пассажиров в день 19.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-19T14:07+0400

2023-03-19T14:07+0400

2023-03-19T14:53+0400

грузия

новости

общество

тбилиси

канатная дорога

парк рике

крепость нарикала

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24683/14/246831444_0:158:3001:1846_1920x0_80_0_0_38048c56df3a3a83f110af59605b6d15.jpg

ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Канатная дорога, соединяющая парк Рике с крепостью Нарикала в исторической части Тбилиси, с 20 марта не сможет обслуживать пассажиров, говорится в заявлении столичной мэрии. По информации компании, работа канатной дороги приостанавливается из-за технических работ. Канатная дорога Рике-Нарикала функционирует с 2012 года и в среднем обслуживает 2,5 тысячи пассажиров в день. В настоящее время в Тбилиси функционируют три канатных дороги – соединяющая парк Рике с крепостью Нарикала, канатная дорога от проспекта Чавчавадзе до Черепашьего озера, а также канатная дорога в Багеби к высотному корпусу университета.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, тбилиси, канатная дорога, парк рике, крепость нарикала