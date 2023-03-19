https://sputnik-georgia.ru/20230319/kanatnaya-doroga-rike-narikala-v-tbilisi-budet-zakryta-s-20-marta-275911196.html
Канатная дорога Рике-Нарикала в Тбилиси будет закрыта с 20 марта
Канатная дорога Рике-Нарикала в Тбилиси будет закрыта с 20 марта
Канатная дорога Рике-Нарикала функционирует с 2012 года и в среднем обслуживает 2,5 тысячи пассажиров в день 19.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-19T14:07+0400
2023-03-19T14:07+0400
2023-03-19T14:53+0400
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канатная дорога
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ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Канатная дорога, соединяющая парк Рике с крепостью Нарикала в исторической части Тбилиси, с 20 марта не сможет обслуживать пассажиров, говорится в заявлении столичной мэрии. По информации компании, работа канатной дороги приостанавливается из-за технических работ. Канатная дорога Рике-Нарикала функционирует с 2012 года и в среднем обслуживает 2,5 тысячи пассажиров в день. В настоящее время в Тбилиси функционируют три канатных дороги – соединяющая парк Рике с крепостью Нарикала, канатная дорога от проспекта Чавчавадзе до Черепашьего озера, а также канатная дорога в Багеби к высотному корпусу университета.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, канатная дорога, парк рике, крепость нарикала
грузия, новости, общество, тбилиси, канатная дорога, парк рике, крепость нарикала
Канатная дорога Рике-Нарикала в Тбилиси будет закрыта с 20 марта
14:07 19.03.2023 (обновлено: 14:53 19.03.2023)
Канатная дорога Рике-Нарикала функционирует с 2012 года и в среднем обслуживает 2,5 тысячи пассажиров в день
ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Канатная дорога, соединяющая парк Рике с крепостью Нарикала в исторической части Тбилиси, с 20 марта не сможет обслуживать пассажиров, говорится в заявлении столичной мэрии.
По информации компании, работа канатной дороги приостанавливается из-за технических работ.
"Тбилисская транспортная компания приносит извинения за причиненный дискомфорт", – отмечено в заявлении.
Канатная дорога Рике-Нарикала функционирует с 2012 года и в среднем обслуживает 2,5 тысячи пассажиров в день.
В настоящее время в Тбилиси функционируют три канатных дороги – соединяющая парк Рике с крепостью Нарикала, канатная дорога от проспекта Чавчавадзе до Черепашьего озера, а также канатная дорога в Багеби к высотному корпусу университета.