https://sputnik-georgia.ru/20230319/obval-na-trasse-vostok-zapad-v-gruzii-chto-proiskhodit-seychas-275912277.html

Обвал на трассе Восток-Запад в Грузии: что происходит сейчас

Обвал на трассе Восток-Запад в Грузии: что происходит сейчас

В данный момент на участке ведутся работы по расчистке дороги, а движение автомобилей осуществляется по объездной дороге 19.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-19T15:58+0400

2023-03-19T15:58+0400

2023-03-19T16:31+0400

грузия

новости

общество

департамент автомобильных дорог

рикотский перевал

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ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Обвал произошел у села Верткичала трассы Тбилиси-Сенаки-Леселидзе, жертв нет, сообщает департамент автомобильных дорог Минрегионов Грузии. Согласно информации ведомства, на 161-м километре трассы на дорогу сошла масса земли и камней и перекрыла путь. "В данный момент на участке ведутся работы по расчистке дороги, а движение автомобилей осуществляется по объездной дороге", – говорится в сообщении.Автомагистраль Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия). В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря близ порта Поти. На территории Грузии длина коридора составляет 392 километра.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

рикотский перевал

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грузия, новости, общество, департамент автомобильных дорог, рикотский перевал