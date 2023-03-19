https://sputnik-georgia.ru/20230319/obval-na-trasse-vostok-zapad-v-gruzii-chto-proiskhodit-seychas-275912277.html
Обвал на трассе Восток-Запад в Грузии: что происходит сейчас
Обвал на трассе Восток-Запад в Грузии: что происходит сейчас
В данный момент на участке ведутся работы по расчистке дороги, а движение автомобилей осуществляется по объездной дороге 19.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-19T15:58+0400
2023-03-19T15:58+0400
2023-03-19T16:31+0400
грузия
новости
общество
департамент автомобильных дорог
рикотский перевал
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/13/275911777_0:0:1599:899_1920x0_80_0_0_5d7f5297341e5406f1bdea1dec2cf4c2.jpg
ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Обвал произошел у села Верткичала трассы Тбилиси-Сенаки-Леселидзе, жертв нет, сообщает департамент автомобильных дорог Минрегионов Грузии. Согласно информации ведомства, на 161-м километре трассы на дорогу сошла масса земли и камней и перекрыла путь. "В данный момент на участке ведутся работы по расчистке дороги, а движение автомобилей осуществляется по объездной дороге", – говорится в сообщении.Автомагистраль Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия). В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря близ порта Поти. На территории Грузии длина коридора составляет 392 километра.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
рикотский перевал
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/13/275911777_157:0:1356:899_1920x0_80_0_0_6a025eaa2ba4efee1933523b7d269d88.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, департамент автомобильных дорог, рикотский перевал
грузия, новости, общество, департамент автомобильных дорог, рикотский перевал
Обвал на трассе Восток-Запад в Грузии: что происходит сейчас
15:58 19.03.2023 (обновлено: 16:31 19.03.2023)
В данный момент на участке ведутся работы по расчистке дороги, а движение автомобилей осуществляется по объездной дороге
ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Обвал произошел у села Верткичала трассы Тбилиси-Сенаки-Леселидзе, жертв нет, сообщает департамент автомобильных дорог Минрегионов Грузии.
Согласно информации ведомства, на 161-м километре трассы на дорогу сошла масса земли и камней и перекрыла путь.
"В данный момент на участке ведутся работы по расчистке дороги, а движение автомобилей осуществляется по объездной дороге", – говорится в сообщении
.
Автомагистраль Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия).
В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря близ порта Поти. На территории Грузии длина коридора составляет 392 километра.