https://sputnik-georgia.ru/20230319/putin-rossiya-prakticheski-ne-ispolzuet-giperzvukovoe-oruzhie-v-khode-svo-275913053.html
Путин: Россия практически не использует гиперзвуковое оружие в ходе СВО
Путин: Россия практически не использует гиперзвуковое оружие в ходе СВО
Никто из наших так называемых партнеров и не собирался ничего решать мирными средствами, отметил глава РФ 19.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-19T17:19+0400
2023-03-19T17:19+0400
2023-03-19T18:14+0400
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ТБИЛИСИ, 19 мар – Sputnik. Россия фактически не применяет гиперзвуковое оружие в ходе военной спецоперации на Украине, но оно есть, заявил президент РФ Владимир Путин.Во время интервью Путину был задан вопрос о том, не стоило ли начать военную спецоперацию на Украине в 2014 году. Путин ответил, что тогда Москва исходила из того, что удастся решить все вопросы исключительно мирными средствами. Он подчеркнул, что Россия никогда не стремилась к конфронтации.Что касается целесообразности (начала СВО не в 2014 году, а в феврале 2022-го – ред.), то этот вопрос, по мнению Путина, касается, в том числе и готовности РФ к более серьезным действиям, чем действия в рамках так называемой крымской весны. Речь идет об обеспечении страны продовольствием, импортозамещении, укреплении финансовой системы, разработке современных вооружений."Значит, у нас, несмотря на ожидания противника, ничего не рухнуло, все работает, и карта "Мир" работает, и финансовая система функционирует, банки наращивают свои возможности. Что было бы в 2014 году? Очень трудно сказать. Ну и, наконец, нам, да, очень многое нужно сделать, допустим, для развития сухопутных войск, но у нас тогда не было гиперзвукового оружия, а сейчас есть. Да, мы его не применяем фактически, но оно есть. Понимаете? Есть и другие системы современные, а в 2014 году ничего подобного не было", – пояснил глава российского государства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, россия, новости, политика, владимир путин, обострение ситуации вокруг украины 2022
в мире, россия, новости, политика, владимир путин, обострение ситуации вокруг украины 2022
Путин: Россия практически не использует гиперзвуковое оружие в ходе СВО
17:19 19.03.2023 (обновлено: 18:14 19.03.2023)
Никто из наших так называемых партнеров и не собирался ничего решать мирными средствами, отметил глава РФ
ТБИЛИСИ, 19 мар – Sputnik. Россия фактически не применяет гиперзвуковое оружие в ходе военной спецоперации на Украине, но оно есть, заявил президент РФ Владимир Путин.
Во время интервью Путину был задан вопрос о том, не стоило ли начать военную спецоперацию на Украине в 2014 году. Путин ответил, что тогда Москва исходила из того, что удастся решить все вопросы исключительно мирными средствами. Он подчеркнул, что Россия никогда не стремилась к конфронтации.
"Как выясняется сейчас, мы это видим, нас просто водили за нос. Никто из наших так называемых партнеров и не собирался ничего решать мирными средствами, а просто накачивали оружием Украину и готовили ее к боевым действиям", – сказал российский лидер в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
Что касается целесообразности (начала СВО не в 2014 году, а в феврале 2022-го – ред.), то этот вопрос, по мнению Путина, касается, в том числе и готовности РФ к более серьезным действиям, чем действия в рамках так называемой крымской весны. Речь идет об обеспечении страны продовольствием, импортозамещении, укреплении финансовой системы, разработке современных вооружений.
"Значит, у нас, несмотря на ожидания противника, ничего не рухнуло, все работает, и карта "Мир" работает, и финансовая система функционирует, банки наращивают свои возможности. Что было бы в 2014 году? Очень трудно сказать. Ну и, наконец, нам, да, очень многое нужно сделать, допустим, для развития сухопутных войск, но у нас тогда не было гиперзвукового оружия, а сейчас есть. Да, мы его не применяем фактически, но оно есть. Понимаете? Есть и другие системы современные, а в 2014 году ничего подобного не было", – пояснил глава российского государства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.