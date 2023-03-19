https://sputnik-georgia.ru/20230319/putin-rossiya-prakticheski-ne-ispolzuet-giperzvukovoe-oruzhie-v-khode-svo-275913053.html

Путин: Россия практически не использует гиперзвуковое оружие в ходе СВО

Путин: Россия практически не использует гиперзвуковое оружие в ходе СВО

Никто из наших так называемых партнеров и не собирался ничего решать мирными средствами, отметил глава РФ 19.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-19T17:19+0400

2023-03-19T17:19+0400

2023-03-19T18:14+0400

в мире

россия

новости

политика

владимир путин

обострение ситуации вокруг украины 2022

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/16/275119630_0:478:2792:2048_1920x0_80_0_0_577aacf773509771fbbf34836f9f5635.jpg

ТБИЛИСИ, 19 мар – Sputnik. Россия фактически не применяет гиперзвуковое оружие в ходе военной спецоперации на Украине, но оно есть, заявил президент РФ Владимир Путин.Во время интервью Путину был задан вопрос о том, не стоило ли начать военную спецоперацию на Украине в 2014 году. Путин ответил, что тогда Москва исходила из того, что удастся решить все вопросы исключительно мирными средствами. Он подчеркнул, что Россия никогда не стремилась к конфронтации.Что касается целесообразности (начала СВО не в 2014 году, а в феврале 2022-го – ред.), то этот вопрос, по мнению Путина, касается, в том числе и готовности РФ к более серьезным действиям, чем действия в рамках так называемой крымской весны. Речь идет об обеспечении страны продовольствием, импортозамещении, укреплении финансовой системы, разработке современных вооружений."Значит, у нас, несмотря на ожидания противника, ничего не рухнуло, все работает, и карта "Мир" работает, и финансовая система функционирует, банки наращивают свои возможности. Что было бы в 2014 году? Очень трудно сказать. Ну и, наконец, нам, да, очень многое нужно сделать, допустим, для развития сухопутных войск, но у нас тогда не было гиперзвукового оружия, а сейчас есть. Да, мы его не применяем фактически, но оно есть. Понимаете? Есть и другие системы современные, а в 2014 году ничего подобного не было", – пояснил глава российского государства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, россия, новости, политика, владимир путин, обострение ситуации вокруг украины 2022