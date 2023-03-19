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Сильное землетрясение произошло в Эквадоре – есть погибшие и пострадавшие

Сильное землетрясение произошло в Эквадоре – есть погибшие и пострадавшие

Толчки магнитудой 6,5 были зафиксированы на глубине 44 километра на западе Эквадора 19.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-19T09:36+0400

2023-03-19T09:36+0400

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ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. По меньшей мере 14 человек погибли, еще 381 получил ранения в результате землетрясения в Эквадоре, сообщила пресс-служба президента страны Гильермо Лассо.Толчки магнитудой 6,5 были зафиксированы на глубине 44 километра на западе Эквадора. Землетрясение чувствовалось в нескольких провинциях страны.Землетрясение, произошедшее в Эквадоре, сильно ощущалось на севере Перу, в обрушенном доме в регионе Тумбес погиб ребенок, сообщила радиостанция RPP.Со ссылкой на врача местной больницы сообщается, что ребенок погиб из-за обрушения крыши дома.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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