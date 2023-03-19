https://sputnik-georgia.ru/20230319/silnoe-zemletryasenie-proizoshlo-v-ekvadore---est-pogibshie-i-postradavshie-275902836.html
Сильное землетрясение произошло в Эквадоре – есть погибшие и пострадавшие
Сильное землетрясение произошло в Эквадоре – есть погибшие и пострадавшие
Толчки магнитудой 6,5 были зафиксированы на глубине 44 километра на западе Эквадора 19.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-19T09:36+0400
2023-03-19T09:36+0400
2023-03-19T10:16+0400
в мире
новости
происшествия
эквадор
перу
землетрясение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23118/20/231182097_0:88:3024:1789_1920x0_80_0_0_fbce670b0819e32c98a19b08420515fd.jpg
ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. По меньшей мере 14 человек погибли, еще 381 получил ранения в результате землетрясения в Эквадоре, сообщила пресс-служба президента страны Гильермо Лассо.Толчки магнитудой 6,5 были зафиксированы на глубине 44 километра на западе Эквадора. Землетрясение чувствовалось в нескольких провинциях страны.Землетрясение, произошедшее в Эквадоре, сильно ощущалось на севере Перу, в обрушенном доме в регионе Тумбес погиб ребенок, сообщила радиостанция RPP.Со ссылкой на врача местной больницы сообщается, что ребенок погиб из-за обрушения крыши дома.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
эквадор
перу
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23118/20/231182097_176:0:2848:2004_1920x0_80_0_0_934096158f40272eada0918f38d33e68.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, новости, происшествия, эквадор, перу, землетрясение
в мире, новости, происшествия, эквадор, перу, землетрясение
Сильное землетрясение произошло в Эквадоре – есть погибшие и пострадавшие
09:36 19.03.2023 (обновлено: 10:16 19.03.2023)
Толчки магнитудой 6,5 были зафиксированы на глубине 44 километра на западе Эквадора
ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. По меньшей мере 14 человек погибли, еще 381 получил ранения в результате землетрясения в Эквадоре, сообщила пресс-служба президента страны Гильермо Лассо.
Толчки магнитудой 6,5 были зафиксированы на глубине 44 километра на западе Эквадора. Землетрясение чувствовалось в нескольких провинциях страны.
"Четырнадцать погибших, 381 раненый", – говорится в докладе, опубликованном пресс-службой президента Эквадора в Twitter.
Землетрясение, произошедшее в Эквадоре, сильно ощущалось на севере Перу, в обрушенном доме в регионе Тумбес погиб ребенок, сообщила радиостанция RPP.
Со ссылкой на врача местной больницы сообщается, что ребенок погиб из-за обрушения крыши дома.