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Ситуация в тюрьмах Грузии – последние данные

Ситуация в тюрьмах Грузии – последние данные

Общее число заключенных в Грузии составило 0,26% от общего населения страны 19.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-19T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. В тюрьмах Грузии, согласно данным на 1 февраля 2023 года, находилось 9 568 человек, из которых 328 – женщины, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии (Сакстат). Общее число заключенных в Грузии составило 0,26% от общего населения страны. При этом около трех тысяч заключенных имеют второй и более срок. Все 13 тюрем, существующих Грузии на 1 февраля, заполнены на 82,1%. Из общего числа заключенных только 20% еще ждут своего наказания, остальные уже приговорены к различным срокам. Основную часть осужденных составляют лица в возрасте от 31 до 49 лет. Однако также в тюрьмах Грузии срок отбывают 33 несовершеннолетних и 59 человек старше 70 лет. Наибольшее число осужденных содержится в тюрьме №15 в Рустави и в глданской тюрьме в Тбилиси. Разыскиваемый за убийство грузин поехал в Италию на матч Хвичи Кварацхелия>>Что касается лиц, ждущих своего приговора, которых на 1 февраля в Грузии насчитывалось около двух тысяч, то тут также лидирует возрастная категория от 31 до 49 лет. Кроме того, своего приговора ждут 11 несовершеннолетних и девять человек старше 70 лет. Большая часть осужденных в Грузии сидит за особо тяжкие преступления. Основная часть из них сидит за экономические преступления и преступления против человека – убийство и нанесение вреда здоровью. При этом в тюрьме для лиц, относящихся к особо высокому риску, находятся 170 осужденных. Остальные заключенные распределены по тюрьмам закрытого и полуоткрытого типа. Иностранцы в грузинских тюрьмах Всего на 1 февраля 2023 года в тюрьмах Грузии находились 642 гражданина из 48 иностранных государств, что составляет 6,7% от общего числа осужденных. Основная часть заключенных иностранцев – мужчины, однако в грузинских тюрьмах также сидит один несовершеннолетний иностранец и 62 гражданки других стран. Тюрьма, соответствующая евростандартам, открывается в Грузии>>Почти треть всех иностранцев – граждане Турции, далее следуют граждане России, Азербайджана, Армении и Украины. Также в грузинских тюрьмах наказание отбывают граждане США, Франции, Германии, Израиля и других стран. Смертность заключенных В тюрьмах Грузии от различных болезней в январе 2023 года скончался один заключенный. Причиной его смерти стал гипертонический криз и инсульт. Условные заключенные Помимо находящихся в заключении, в Грузии также есть 22,6 тысячи осужденных, отбывающих свои сроки условно. Основная часть из них – мужчины. Кроме того, условно свои сроки отбывает около 1,2 тысячи женщин и 81 несовершеннолетний. При этом на условном сроке находятся 326 иностранцев из 25 стран, среди которых граждане РФ, Турции Азербайджана, Армении, Узбекистана, Израиля, Индии и Великобритании.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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