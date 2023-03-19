https://sputnik-georgia.ru/20230319/skolko-grazhdan-rossii-poluchili-grazhdanstvo-gruzii-v-2022-godu-275909988.html

Сколько граждан России получили гражданство Грузии в 2022 году

Сколько граждан России получили гражданство Грузии в 2022 году

Из 3 297 получивших гражданство Грузии россиян 1 666 получили его в порядке временного восстановления утерянного гражданства 19.03.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. В 2022 году гражданство Грузии получили 3,3 тысячи граждан России, говорится в сообщении Минюста Грузии в ответ на запрос депутатов. По данным Минюста в 2022 году за гражданством обратилось около 7 860 граждан России, заявки 3 297 были удовлетворены. Отказ в гражданстве получили 2 638 человек. Остальные заявления или не рассматривались или по ним еще не принято решения. Из 3 297 получивших гражданство Грузии россиян 1 666 получили его в порядке временного восстановления утерянного гражданства , 4 – как бывшие граждане Грузии, 2 – в упрощенном порядке, 1 625 – в порядке исключения. В 2023 году гражданство Грузии уже успели получить 421 россиян, из которых 324 – в порядке исключения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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