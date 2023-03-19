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Сколько граждан России получили гражданство Грузии в 2022 году
Сколько граждан России получили гражданство Грузии в 2022 году
Из 3 297 получивших гражданство Грузии россиян 1 666 получили его в порядке временного восстановления утерянного гражданства 19.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-19T13:16+0400
2023-03-19T13:16+0400
2023-03-19T14:09+0400
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ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. В 2022 году гражданство Грузии получили 3,3 тысячи граждан России, говорится в сообщении Минюста Грузии в ответ на запрос депутатов. По данным Минюста в 2022 году за гражданством обратилось около 7 860 граждан России, заявки 3 297 были удовлетворены. Отказ в гражданстве получили 2 638 человек. Остальные заявления или не рассматривались или по ним еще не принято решения. Из 3 297 получивших гражданство Грузии россиян 1 666 получили его в порядке временного восстановления утерянного гражданства , 4 – как бывшие граждане Грузии, 2 – в упрощенном порядке, 1 625 – в порядке исключения. В 2023 году гражданство Грузии уже успели получить 421 россиян, из которых 324 – в порядке исключения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, гражданство грузии, россия
грузия, новости, политика, гражданство грузии, россия
Сколько граждан России получили гражданство Грузии в 2022 году
13:16 19.03.2023 (обновлено: 14:09 19.03.2023)
Из 3 297 получивших гражданство Грузии россиян 1 666 получили его в порядке временного восстановления утерянного гражданства
ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. В 2022 году гражданство Грузии получили 3,3 тысячи граждан России, говорится в сообщении Минюста Грузии в ответ на запрос депутатов.
По данным Минюста в 2022 году за гражданством обратилось около 7 860 граждан России, заявки 3 297 были удовлетворены.
Отказ в гражданстве получили 2 638 человек. Остальные заявления или не рассматривались или по ним еще не принято решения.
Из 3 297 получивших гражданство Грузии россиян 1 666 получили его в порядке временного восстановления утерянного гражданства , 4 – как бывшие граждане Грузии, 2 – в упрощенном порядке, 1 625 – в порядке исключения.
В 2023 году гражданство Грузии уже успели получить 421 россиян, из которых 324 – в порядке исключения.