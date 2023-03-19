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Внеочередные парламентские выборы проходят в Казахстане
Внеочередные парламентские выборы проходят в Казахстане
Парламент Казахстана состоит из двух палат: Сената (верхней) и Мажилиса (нижней), действующих на постоянной основе 19.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-19T11:08+0400
2023-03-19T11:08+0400
2023-03-19T11:41+0400
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ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Внеочередные выборы депутатов мажилиса (нижняя палата парламента) и маслихатов (местные представительные органы) проходят в Казахстане.Парламент состоит из двух палат: Сената (верхней) и Мажилиса (нижней), действующих на постоянной основе. Депутат парламента не может быть одновременно членом обеих палат.Мажилис состоит из 98 депутатов, избираемых по смешанной избирательной системе: пропорционального представительства по территории единого общенационального избирательного округа и по одномандатным территориальным избирательным округам. 70% депутатов Мажилиса избирается по партийным спискам, 30% - по одномандатным округам. Срок полномочий депутатов Мажилиса - пять лет.Областные избиркомы и комиссии казахстанских мегаполисов подсчитали, что на 10:00 часов столичного времени бюллетени получили 14,21% от общего количества граждан, включенных в списки, или 1 710 381 казахстанец.На предстоящих выборах 70% депутатов мажилиса будут избираться по партийным спискам, а 30% - по одномандатным округам.По смешанной избирательной системе, в соотношении 50 на 50, пройдут и выборы в маслихаты областей и городов республиканского значения. А на выборах в маслихаты районов и городов областного значения граждане будут голосовать только за кандидатов по одномандатным округам.Завершится голосование на основной территории страны в 20.00 по времени Астаны (18:00 тбс). В западных регионах из-за разницы во времени участки закроются на час позже.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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казахстан, новости, политика, парламентские выборы
казахстан, новости, политика, парламентские выборы
Внеочередные парламентские выборы проходят в Казахстане
11:08 19.03.2023 (обновлено: 11:41 19.03.2023)
Парламент Казахстана состоит из двух палат: Сената (верхней) и Мажилиса (нижней), действующих на постоянной основе
ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Внеочередные выборы депутатов мажилиса (нижняя палата парламента) и маслихатов (местные представительные органы) проходят в Казахстане.
Парламент состоит из двух палат: Сената (верхней) и Мажилиса (нижней), действующих на постоянной основе. Депутат парламента не может быть одновременно членом обеих палат.
Мажилис состоит из 98 депутатов, избираемых по смешанной избирательной системе: пропорционального представительства по территории единого общенационального избирательного округа и по одномандатным территориальным избирательным округам. 70% депутатов Мажилиса избирается по партийным спискам, 30% - по одномандатным округам. Срок полномочий депутатов Мажилиса - пять лет.
Голосование проходит на 10 146 участках по стране и 18 участков при представительствах Республики Казахстан в иностранных государствах. В Грузии граждане Казахстана могут проголосовать в посольстве страны в Тбилиси.
Областные избиркомы и комиссии казахстанских мегаполисов подсчитали, что на 10:00 часов столичного времени бюллетени получили 14,21% от общего количества граждан, включенных в списки, или 1 710 381 казахстанец.
На предстоящих выборах 70% депутатов мажилиса будут избираться по партийным спискам, а 30% - по одномандатным округам.
По смешанной избирательной системе, в соотношении 50 на 50, пройдут и выборы в маслихаты областей и городов республиканского значения. А на выборах в маслихаты районов и городов областного значения граждане будут голосовать только за кандидатов по одномандатным округам.
Завершится голосование на основной территории страны в 20.00 по времени Астаны (18:00 тбс). В западных регионах из-за разницы во времени участки закроются на час позже.