https://sputnik-georgia.ru/20230319/vneocherednye-parlamentskie-vybory-prokhodyat-v-kazakhstane-275907518.html

Внеочередные парламентские выборы проходят в Казахстане

Внеочередные парламентские выборы проходят в Казахстане

Парламент Казахстана состоит из двух палат: Сената (верхней) и Мажилиса (нижней), действующих на постоянной основе 19.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-19T11:08+0400

2023-03-19T11:08+0400

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ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Внеочередные выборы депутатов мажилиса (нижняя палата парламента) и маслихатов (местные представительные органы) проходят в Казахстане.Парламент состоит из двух палат: Сената (верхней) и Мажилиса (нижней), действующих на постоянной основе. Депутат парламента не может быть одновременно членом обеих палат.Мажилис состоит из 98 депутатов, избираемых по смешанной избирательной системе: пропорционального представительства по территории единого общенационального избирательного округа и по одномандатным территориальным избирательным округам. 70% депутатов Мажилиса избирается по партийным спискам, 30% - по одномандатным округам. Срок полномочий депутатов Мажилиса - пять лет.Областные избиркомы и комиссии казахстанских мегаполисов подсчитали, что на 10:00 часов столичного времени бюллетени получили 14,21% от общего количества граждан, включенных в списки, или 1 710 381 казахстанец.На предстоящих выборах 70% депутатов мажилиса будут избираться по партийным спискам, а 30% - по одномандатным округам.По смешанной избирательной системе, в соотношении 50 на 50, пройдут и выборы в маслихаты областей и городов республиканского значения. А на выборах в маслихаты районов и городов областного значения граждане будут голосовать только за кандидатов по одномандатным округам.Завершится голосование на основной территории страны в 20.00 по времени Астаны (18:00 тбс). В западных регионах из-за разницы во времени участки закроются на час позже.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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