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Явка на внеочередных выборах в парламент в Казахстане составила 54%

Явка на внеочередных выборах в парламент в Казахстане составила 54%

Досрочные местные и парламентские выборы в Казахстане состоялись в воскресенье 19 марта 19.03.2023, Sputnik Грузия

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2023-03-19T19:16+0400

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ТБИЛИСИ, 19 мар – Sputnik. Явка на выборах депутатов нижней палаты парламента в Казахстане к закрытию избирательных участков составила 54,09%, сообщил в воскресенье секретарь ЦИК страны Мухтар Ерман.На выборах в январе 2021 года в целом по стране явка составляла 63,1%.Больше всего избирателей пришли на участки в Кызылординской области – 66,4%, меньше всего – в Алма-Ате, там проголосовали всего 25,8% граждан.В пяти регионах Казахстана – Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, Актюбинской и Кызылординской областях – из-за разницы в часовых поясах участки будут закрыты на час позже.Досрочные местные и парламентские выборы в Казахстане состоялись в воскресенье 19 марта.ЦИК зарегистрировал списки семи зарегистрированных в республике партий. Среди них – самая многочисленная "Аманат", демократическая партия "Ак жол", народная партия Казахстана, народно-демократическая партия "Ауыл", общенациональная социал-демократическая партия, партия зеленых "Байтак" и партия Respublica.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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