https://sputnik-georgia.ru/20230319/yavka-na-vneocherednykh-vyborakh-v-parlament-v-kazakhstane-sostavila-54-275913902.html
Явка на внеочередных выборах в парламент в Казахстане составила 54%
Явка на внеочередных выборах в парламент в Казахстане составила 54%
Досрочные местные и парламентские выборы в Казахстане состоялись в воскресенье 19 марта 19.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-19T19:16+0400
2023-03-19T19:16+0400
2023-03-19T20:03+0400
казахстан
новости
политика
парламентские выборы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/13/275913743_0:0:2995:1685_1920x0_80_0_0_0286c1ef3f5baa8c0edf4714b9aa1e80.jpg
ТБИЛИСИ, 19 мар – Sputnik. Явка на выборах депутатов нижней палаты парламента в Казахстане к закрытию избирательных участков составила 54,09%, сообщил в воскресенье секретарь ЦИК страны Мухтар Ерман.На выборах в январе 2021 года в целом по стране явка составляла 63,1%.Больше всего избирателей пришли на участки в Кызылординской области – 66,4%, меньше всего – в Алма-Ате, там проголосовали всего 25,8% граждан.В пяти регионах Казахстана – Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, Актюбинской и Кызылординской областях – из-за разницы в часовых поясах участки будут закрыты на час позже.Досрочные местные и парламентские выборы в Казахстане состоялись в воскресенье 19 марта.ЦИК зарегистрировал списки семи зарегистрированных в республике партий. Среди них – самая многочисленная "Аманат", демократическая партия "Ак жол", народная партия Казахстана, народно-демократическая партия "Ауыл", общенациональная социал-демократическая партия, партия зеленых "Байтак" и партия Respublica.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
казахстан
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/13/275913743_25:0:2756:2048_1920x0_80_0_0_229d777b27a88f8d94142e64b6c49fae.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
казахстан, новости, политика, парламентские выборы
казахстан, новости, политика, парламентские выборы
Явка на внеочередных выборах в парламент в Казахстане составила 54%
19:16 19.03.2023 (обновлено: 20:03 19.03.2023)
Досрочные местные и парламентские выборы в Казахстане состоялись в воскресенье 19 марта
ТБИЛИСИ, 19 мар – Sputnik. Явка на выборах депутатов нижней палаты парламента в Казахстане к закрытию избирательных участков составила 54,09%, сообщил в воскресенье секретарь ЦИК страны Мухтар Ерман.
На выборах в январе 2021 года в целом по стране явка составляла 63,1%.
"Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию на 20:00 19 марта 2023 года бюллетени получили 54,09% от общего количества граждан, включенных в списки", – сказал на брифинге Ерман.
Больше всего избирателей пришли на участки в Кызылординской области – 66,4%, меньше всего – в Алма-Ате, там проголосовали всего 25,8% граждан.
В пяти регионах Казахстана – Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, Актюбинской и Кызылординской областях – из-за разницы в часовых поясах участки будут закрыты на час позже.
Досрочные местные и парламентские выборы в Казахстане состоялись в воскресенье 19 марта.
ЦИК зарегистрировал списки семи зарегистрированных в республике партий. Среди них – самая многочисленная "Аманат", демократическая партия "Ак жол", народная партия Казахстана, народно-демократическая партия "Ауыл", общенациональная социал-демократическая партия, партия зеленых "Байтак" и партия Respublica.