https://sputnik-georgia.ru/20230320/byvshiy-ministr-obrazovaniya-prodolzhit-deyatelnost-v-kutaisskom-mezhdunarodnom-universitete-275936278.html
Бывший министр образования продолжит деятельность в Кутаисском международном университете
Бывший министр образования продолжит деятельность в Кутаисском международном университете
Михаила Чхенкели на посту министра сменил депутат Георгий Амилахвари 20.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-20T14:17+0400
2023-03-20T14:17+0400
2023-03-20T14:37+0400
георгий амилахвари
грузия
новости
ираклий гарибашвили
михаил чхенкели
кутаисский технологический университет
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ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Бывший министр образования и науки Грузии Михаил Чхенкели станет председателем Международного консультативного совета Кутаисского международного университета, сообщили в пресс-службе правительства.Об этом стало известно после прощальной встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили в администрации правительства. Глава правительства поблагодарил Чхенкели за его деятельность во время пребывания на посту министра."Со своей стороны, бывший министр поблагодарил главу правительства и отметил, что для него было большой честью работать в команде премьер-министра Ираклия Гарибашвили", – говорится в сообщении пресс-службы премьер-министра.Глава правительства пожелал бывшему министру успехов в его будущей работе.Чхенкели покинул пост министра по собственному желанию. Его место в кабинете министров занял Георгий Амилахвари. В Грузии сменили министра образования и науки>>Михаила Чхенкели возглавлял министерство образования и науки с марта 2021 года, а до этого в период с ноября 2019 по март 2021 года, когда в составе ведомства были еще два направления: культура и спорт.Комплекс Кутаисского международного университета построен в Кутаиси в экологически чистой зоне. Кампус занимает 153 гектара и включает современные учебные корпуса, библиотеки, кафетерии, хорошо оборудованную спортивную и дорожную инфраструктуру, студенческие общежития, а также общежития для академического и административного персонала. Автором и меценатом проекта является Бидзина Иванишвили.Кутаисский международный университет активно сотрудничает с ведущими мировыми университетами и исследовательскими центрами, в том числе с Мюнхенским техническим университетом. Академические программы, с которыми работает КМУ, созданы совместно с Мюнхенским университетом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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георгий амилахвари, грузия, новости, ираклий гарибашвили, михаил чхенкели, кутаисский технологический университет
георгий амилахвари, грузия, новости, ираклий гарибашвили, михаил чхенкели, кутаисский технологический университет
Бывший министр образования продолжит деятельность в Кутаисском международном университете
14:17 20.03.2023 (обновлено: 14:37 20.03.2023)
Михаила Чхенкели на посту министра сменил депутат Георгий Амилахвари
ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Бывший министр образования и науки Грузии Михаил Чхенкели станет председателем Международного консультативного совета Кутаисского международного университета, сообщили в пресс-службе правительства.
Об этом стало известно после прощальной встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили в администрации правительства. Глава правительства поблагодарил Чхенкели за его деятельность во время пребывания на посту министра.
"Со своей стороны, бывший министр поблагодарил главу правительства и отметил, что для него было большой честью работать в команде премьер-министра Ираклия Гарибашвили", – говорится в сообщении пресс-службы премьер-министра.
Глава правительства пожелал бывшему министру успехов в его будущей работе.
Чхенкели покинул пост министра по собственному желанию. Его место в кабинете министров занял Георгий Амилахвари.
Михаила Чхенкели возглавлял министерство образования и науки с марта 2021 года, а до этого в период с ноября 2019 по март 2021 года, когда в составе ведомства были еще два направления: культура и спорт.
Комплекс Кутаисского международного университета построен в Кутаиси в экологически чистой зоне. Кампус занимает 153 гектара и включает современные учебные корпуса, библиотеки, кафетерии, хорошо оборудованную спортивную и дорожную инфраструктуру, студенческие общежития, а также общежития для академического и административного персонала. Автором и меценатом проекта является Бидзина Иванишвили.
Кутаисский международный университет активно сотрудничает с ведущими мировыми университетами и исследовательскими центрами, в том числе с Мюнхенским техническим университетом. Академические программы, с которыми работает КМУ, созданы совместно с Мюнхенским университетом.