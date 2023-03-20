https://sputnik-georgia.ru/20230320/credit-suisse-budet-pogloschen-bankom-ubs-275918381.html
Credit Suisse будет поглощен банком UBS
Credit Suisse будет поглощен банком UBS
Бренд банка Credit Suisse (CS) продолжит существовать до закрытия сделки UBS. 20.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-20T10:02+0400
2023-03-20T10:02+0400
2023-03-20T10:02+0400
грузия
экономика
новости
швейцария
credit suisse
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/0f/274903446_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0f2d0e821e1f1d9f2248f857fdd26d25.jpg
ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Швейцарский банк Credit Suisse, оказавшийся в кризисной ситуации, будет поглощен крупнейшим банком страны UBS.Кроме того, Федеральный совет (правительство) Швейцарии предоставил банку UBS гарантию в размере 9 миллиардов швейцарских франков (более 9,7 миллиарда долларов) на покрытие потенциальных убытков Credit Suisse.В свою очередь Национальный банк Швейцарии предоставит 100 миллиардов швейцарских франков (108 миллиардов долларов) ликвидности UBS."С поглощением Credit Suisse UBS было найдено решение для обеспечения финансовой стабильности и защиты швейцарской экономики в этой исключительной ситуации", – говорится в заявлении Нацбанка.Кто стоит за менеджментом Credit Suisse? MKD Law о шантаже Иванишвили и цензуре >>Председатель совета директоров UBS Колм Келлехер заявил, что сделка по поглощению Credit Suisse крупнейшим швейцарским банком UBS будет завершена как можно скорее.Бренд банка Credit Suisse (CS) продолжит существовать до закрытия сделки UBS. Затем решение относительно сохранения бренда будет принимать руководство UBS. На пресс-конференции также было объявлено, что отделения Credit Suisse продолжат работать в обычном режиме.Credit Suisse основан в 1856 году. В банке, который действует на территории 50 стран, работают около 48 тысяч человек. На прошлой неделе стоимость акций Credit Suisse на бирже обвалилась на четверть.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
швейцария
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/0f/274903446_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5385802755d383329088431e578d19d0.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, экономика, новости, швейцария, credit suisse
грузия, экономика, новости, швейцария, credit suisse
Credit Suisse будет поглощен банком UBS
Бренд банка Credit Suisse (CS) продолжит существовать до закрытия сделки UBS.
ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Швейцарский банк Credit Suisse, оказавшийся в кризисной ситуации, будет поглощен крупнейшим банком страны UBS.
"Согласно условиям сделки, акционеры Credit Suisse получат 1 акцию UBS за каждые 22,48 акций Credit Suisse, что эквивалентно 0,76 швейцарского франка за акцию, а общая сумма вознаграждения составит 3 миллиарда швейцарских франков", – говорится в заявлении UBS.
Кроме того, Федеральный совет (правительство) Швейцарии предоставил банку UBS гарантию в размере 9 миллиардов швейцарских франков (более 9,7 миллиарда долларов) на покрытие потенциальных убытков Credit Suisse.
В свою очередь Национальный банк Швейцарии предоставит 100 миллиардов швейцарских франков (108 миллиардов долларов) ликвидности UBS.
"С поглощением Credit Suisse UBS было найдено решение для обеспечения финансовой стабильности и защиты швейцарской экономики в этой исключительной ситуации", – говорится в заявлении Нацбанка.
Председатель совета директоров UBS Колм Келлехер заявил, что сделка по поглощению Credit Suisse крупнейшим швейцарским банком UBS будет завершена как можно скорее.
"Сделка не требует одобрения акционеров. Мы ждем окончательного одобрения регулирующих органов по всему миру, поэтому мы завершим эту сделку так быстро, как только сможем. Потребуются недели, чтобы эффективно закрыть эту сделку", – сказал Келлехер.
Бренд банка Credit Suisse (CS) продолжит существовать до закрытия сделки UBS. Затем решение относительно сохранения бренда будет принимать руководство UBS. На пресс-конференции также было объявлено, что отделения Credit Suisse продолжат работать в обычном режиме.
Credit Suisse основан в 1856 году. В банке, который действует на территории 50 стран, работают около 48 тысяч человек. На прошлой неделе стоимость акций Credit Suisse на бирже обвалилась на четверть.