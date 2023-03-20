https://sputnik-georgia.ru/20230320/credit-suisse-budet-pogloschen-bankom-ubs-275918381.html

Credit Suisse будет поглощен банком UBS

Credit Suisse будет поглощен банком UBS

Бренд банка Credit Suisse (CS) продолжит существовать до закрытия сделки UBS. 20.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-20T10:02+0400

2023-03-20T10:02+0400

2023-03-20T10:02+0400

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ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Швейцарский банк Credit Suisse, оказавшийся в кризисной ситуации, будет поглощен крупнейшим банком страны UBS.Кроме того, Федеральный совет (правительство) Швейцарии предоставил банку UBS гарантию в размере 9 миллиардов швейцарских франков (более 9,7 миллиарда долларов) на покрытие потенциальных убытков Credit Suisse.В свою очередь Национальный банк Швейцарии предоставит 100 миллиардов швейцарских франков (108 миллиардов долларов) ликвидности UBS."С поглощением Credit Suisse UBS было найдено решение для обеспечения финансовой стабильности и защиты швейцарской экономики в этой исключительной ситуации", – говорится в заявлении Нацбанка.Кто стоит за менеджментом Credit Suisse? MKD Law о шантаже Иванишвили и цензуре >>Председатель совета директоров UBS Колм Келлехер заявил, что сделка по поглощению Credit Suisse крупнейшим швейцарским банком UBS будет завершена как можно скорее.Бренд банка Credit Suisse (CS) продолжит существовать до закрытия сделки UBS. Затем решение относительно сохранения бренда будет принимать руководство UBS. На пресс-конференции также было объявлено, что отделения Credit Suisse продолжат работать в обычном режиме.Credit Suisse основан в 1856 году. В банке, который действует на территории 50 стран, работают около 48 тысяч человек. На прошлой неделе стоимость акций Credit Suisse на бирже обвалилась на четверть.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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