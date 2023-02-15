https://sputnik-georgia.ru/20230215/kto-stoit-za-menedzhmentom-credit-suisse-mkd-law-o-shantazhe-ivanishvili-i-tsenzure-274909187.html

Кто стоит за менеджментом Credit Suisse? MKD Law о шантаже Иванишвили и цензуре

Кто стоит за менеджментом Credit Suisse? MKD Law о шантаже Иванишвили и цензуре

Европейские СМИ не стали публиковать статью о том, что менеджмент Credit Suisse шантажирует Иванишвили и разрушает репутацию швейцарской банковской системы 15.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-15T22:47+0400

2023-02-15T22:47+0400

2023-02-15T22:47+0400

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грузинская мечта

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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. События вокруг судебных разбирательств экс-премьера Грузии Бидзины Иванишвили с Credit Suisse указывают на то, что "некие силы" с одной стороны вынуждают менеджмент одного из крупнейших швейцарских банков шантажировать своего клиента, а с другой стороны - блокируют статьи об этом в европейских СМИ, сказано в сообщении адвокатской конторы MKD Law.Защищающая интересы Иванишвили компания MKD Law стала все чаще обнародовать детали споров основателя правящей партии Грузии "Грузинская мечта" с Credit Suisse. В настоящее время Иванишвили борется за получение неоспариваемых денег, доступ к которым с марта 2022 года, после начала конфликта на Украине, стали блокировать трасты банка. Иванишвили инициировал глобальный судебный процесс против Credit Suisse в 2016 году, после того, как годом ранее обнаружил пропажу 400 миллионов долларов со своей страховой схемы в следствие мошенничества. Деньги, которые остались в сохранности, Иванишвили перенес в другой банк и по рекомендации Credit Suisse получил управление ими трастам этого банка. Именно эти трасты начали создавать проблемы. Один из трастов находится в Сингапуре, а второй – в юрисдикции острова Гернси (территория Британской короны). Основная сумма находится под управлением последнего траста.Защита Иванишвили: европейские СМИ блокируют статью с критикой менеджмента Credit Suisse>>Блокировку доступа к своим деньгам Иванишвили и его представители расценили как политический шантаж.MKD Law обвинил менеджмент Credit Suisse в совершении многочисленных нарушений закона в отношении Иванишвили, подкрепив свои аргументы данными из отчета Управления надзора за операциями финансового рынка Швейцарии (FINMA). Вредительство и цензураЗаголовок новой статьи MKD Law, которую не стали публиковать европейские СМИ, выглядит следующим образом: "Чьи задания выполняет менеджмент Credit Suisse, когда так открыто шантажирует Иванишвили и целенаправленно разрушает репутацию своего банка и швейцарской банковской системы". "К сожалению, клиент не смог информировать международного читателя о том, как действовал менеджмент банка в 2008-2015 годах, когда в отношении его счетов происходили невероятные преступления, о чем менеджмент банка более ста раз получал сообщения от системы внутреннего аудита, но вместо пресечения преступления, имело место поощрение виновных премиями и бонусами", - сказано в статье. За всем этим последовал ожидаемый и предварительно задуманный результат. Авторы статьи задались вопросом, кто та сила, которая вынудила менеджмент совершить многочисленные нарушения закона и заказала менеджменту банка шантаж Бидзины Иванишвили. К них также возникли вопросы, кто стоит за принятием Европарламентом двух резолюций (в июне и в декабре 2022 года) с требованием введения санкций против Иванишвили и кто оба раза не позволил реализовать это. "Это показывает, что целью был шантаж, а не реальные санкции", - сказано в статье.Эти же силы, как полагает MKD Law, стоят за блокировкой критических статей о менеджменте Credit Suisse в европейских СМИ, тогда как для Иванишвили открыты все двери, если речь идет о критике самого банка. В течение семи лет, начиная с 2016 года, по инициативе Иванишвили в разное время судебные разбирательства велись и ведутся в Новой Зеландии, Сингапуре, на Бермудах, Гернси (спор об упразднении траста и перечислении Иванишвили его же денег) и непосредственно в Швейцарии, то есть в тех юрисдикциях, где менеджмент Credit Suisse осознанно раскидал деньги Иванишвили.Сингапурский успехВ декабре 2022 года стало известно, что спустя многие месяцы Иванишвили все же получил свои деньги, которые находились под управлением сингапурского траста Credit Suisse. Это произошло после того, как в сентябре 2022 года Иванишвили выступил в сингапурском суде в качестве свидетеля.Адвокатская контора отметила, что Иванишвили мастерски воспользовался вопросом ответчика и заявил в суде, что Credit Suisse ведет себя как "гангстерский банк". По словам Иванишвили, банк не то что вынуждает клиента годами судиться с ним в разных юрисдикциях, но даже не осуществляет выплаты, к которым его обязали швейцарская прокуратура и суд еще в 2019 году.Иванишвили получил часть денег от Credit Suisse – детали дела>>Более того, как заявил Иванишвили в суде, Credit Suisse полностью ограничивает его доступ к деньгам, которые он вынес из банка и которые находились под управлением трастов Credit Suisse.После того, как судья поинтересовался причиной отказа перечислять деньги, которые не являются объектом спора, Credit Suisse создал имитацию ведения переговоров и в течение этого времени перечислил вышеуказанные деньги.На подходе ГернсиВ марте 2022 года траст Гернси назвал причиной отказа в перечислении денег "геополитическое положение в Восточной Европе", а позже он нашел выход в резолюции Европарламента от 9 июня, которая призвала Европейский совет ввести санкции против Иванишвили. Траст заявил, что готов перечислить деньги только в том случае, если к этому его обяжет суд.В результате защита Иванишвили обратилась в суд Гернси. Судебное заседание, которое должно было состояться в сентябре 2022 года, несколько раз переносили - с сентября на ноябрь, потом на декабрь, потом на январь 2023 года. Теперь оно назначено на март 2023 года.MKD Law не исключает, что эта исключительно формальная процедура, где стороны ничего не оспаривают, а суд лишь подтверждает определенные действия, и на которую нужен лишь день, еще раз может быть перенесена.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, украина, бидзина иванишвили, credit suisse, грузинская мечта