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Глава КНР прибыл в Москву с государственным визитом
Глава КНР прибыл в Москву с государственным визитом
Это первый международный визит главы КНР после переизбрания на третий срок 20.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-20T14:35+0400
2023-03-20T14:35+0400
2023-03-20T14:39+0400
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ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Москву, сообщает РИА Новости.Встреча президента России Владимира Путина с Си Цзиньпином начнется в Большом Кремлевском дворце в 15:00 по московскому времени.Визит в Москву – это первая международная поездка руководителя Китая после переизбрания на третий срок. Государственный визит продлится с 20 по 22 марта.Вавилов о победе Си на выборах, новом правительстве Китая и росте товарооборота КНР с РФ>>В Китае ожидают, что данный визит укрепит взаимное доверие между двумя странами и придаст новый импульс развитию двусторонних отношений.Лидеры Китая и России обсудят вопросы дальнейшего развития партнерства и взаимодействия, запланировано подписание важных двусторонних документов.В качестве председателя КНР с 2013 год КНР Си Цзиньпин побывал в России восемь раз, больше, чем в любой другой стране. За последние десять лет Владимир Путин и Си Цзиньпин встречались более 40 раз в различных форматах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, россия, новости, си цзиньпин, владимир путин, москва, китай
в мире, россия, новости, си цзиньпин, владимир путин, москва, китай
Глава КНР прибыл в Москву с государственным визитом
14:35 20.03.2023 (обновлено: 14:39 20.03.2023)
Это первый международный визит главы КНР после переизбрания на третий срок
ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik.
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Москву, сообщает РИА Новости
.
Встреча президента России Владимира Путина с Си Цзиньпином начнется в Большом Кремлевском дворце в 15:00 по московскому времени.
Визит в Москву – это первая международная поездка руководителя Китая после переизбрания на третий срок. Государственный визит продлится с 20 по 22 марта.
В Китае ожидают, что данный визит укрепит взаимное доверие между двумя странами и придаст новый импульс развитию двусторонних отношений.
Лидеры Китая и России обсудят вопросы дальнейшего развития партнерства и взаимодействия, запланировано подписание важных двусторонних документов.
В качестве председателя КНР с 2013 год КНР Си Цзиньпин побывал в России восемь раз, больше, чем в любой другой стране.
За последние десять лет Владимир Путин и Си Цзиньпин встречались более 40 раз в различных форматах.