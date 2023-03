https://sputnik-georgia.ru/20230320/gruzinskiy-film-moya-komnata-poluchil-priz-na-zhenevskom-kinofestivale-275946799.html

Грузинский фильм "Моя комната" получил приз на Женевском кинофестивале

"Моя комната" – фильм о борьбе с предрассудками в современном грузинском обществе во время пандемии 20.03.2023, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Фильм "Моя комната" (A Room Of My Own) грузинского режиссера Сосо Блиадзе получил приз молодежного жюри на 21-м Женевском международном кинофестивале. Международный кинофестиваль и Форум по правам человека (International Film Festival and Forum on Human Rights) — одно из важнейших международных мероприятий отрасли. Первый фестиваль прошел в марте 2003 года. В этом году фестиваль проходил с 10 по 19 марта. Премьера нового фильма "Моя комната" (A Room Of My Own) грузинского режиссера Сосо Блиадзе состоялась в Карловых Варах. Над сценарием полнометражного фильма "Моя комната", кроме Сосо Блиадзе, работала и исполнительница главной роли Таки Мумладзе.Грузинский мультфильм "Карманный человечек" удостоился двух наград>>Фильм рассказывает о борьбе с предрассудками в современном грузинском обществе во время пандемии и попытке двух девушек найти свое место в Тбилиси. Сосо Блиадзе родился в Тбилиси в 1986 году. Учился в Тбилисском государственном университете на факультете информатики. Также окончил Государственный университет им. Ш. Руставели по специальности "Режиссура игрового кино".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

