https://sputnik-georgia.ru/20230320/kadrovye-perestanovki-v-kabmine-glava-minzdrava-gruzii-mozhet-lishitsya-dolzhnosti-275945955.html

Кадровые перестановки в Кабмине: глава Минздрава Грузии может лишиться должности?

Кадровые перестановки в Кабмине: глава Минздрава Грузии может лишиться должности?

В понедельник стало известно о назначении нового главы Минобразования и науки Грузии 20.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-20T18:22+0400

2023-03-20T18:22+0400

2023-03-20T18:22+0400

грузия

новости

ираклий гарибашвили

зураб азарашвили

минздрав

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ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили опроверг распространенную в СМИ информацию о возможной смене министра здравоохранения страны Зураба Азарашвили. В понедельник глава грузинского правительства сменил министра образования и науки Михаила Чхенкели. Вместо него премьер назначил 39-летнего депутата парламента Грузии, руководителя парламентского комитета образования и науки Георгия Амилахвари. О возможной смене главы Минздрава премьеру задали вопрос на брифинге, где стало известно о кадровых перестановках в правительстве. Гарибашвили ограничился лишь коротким ответом и заявил, что "это ложь". Азарашвили возглавляет Минздрав с конца декабря 2021 года. Премьер Грузии уверен в успехе нового министра образования>>Согласно распространенной в СМИ информации, нынешний министр здравоохранения Зураб Азарашвили покидает свой пост и на этой должности его заменит Тея Цулукиани – единственный бессменный министр в правительстве после прихода к власти партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в конце 2012 года. С марта 2021 года по сей день Цулукиани занимает должность министра культуры, спорта и молодежи. Она также является вице-премьером страны. Цулукиани является самым опытным министром в правительстве. Она попала в Кабмин, сформированный в 2012 году на то время премьер-министром Бидзиной Иванишвили, и продержалась на должности дольше всех министров, проработав при пяти главах правительства – Бидзине Иванишвили, Ираклии Гарибашвили, Георгии Квирикашвили, Мамуке Бахтадзе и Георгии Гахария. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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