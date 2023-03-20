https://sputnik-georgia.ru/20230320/premer-gruzii-uveren-v-uspekhe-novogo-ministra-obrazovaniya-275940413.html

Премьер Грузии уверен в успехе нового министра образования

Премьер Грузии уверен в успехе нового министра образования

Георгий Амилахвари до лишения полномочий является депутатом, руководителем парламентского комитета образования и науки 20.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-20T15:47+0400

2023-03-20T15:47+0400

2023-03-20T15:55+0400

грузия

новости

ираклий гарибашвили

михаил чхенкели

министерство образования и науки грузии

георгий амилахвари

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ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Новый министр образования и науки Грузии Георгий Амилахвари человек с большим опытом работы, который будет успешно руководить ведомством, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.Амилахвари сменил на этом посту Михаила Чхенкели, возглавлявшего Минобразования с марта 2021 года, а до этого – в период с ноября 2019 по март 2021, когда в составе ведомства были еще два направления: культура и спорт. Амилахвари является доктором права, а также ассоциированным профессором, отметил премьер. Глава правительства Грузии также отметил, что у Амилахвари большой опыт работы, среди прочего он является основателем одного из самых успешных вузов Грузии – Тбилисского открытого учебного университета. В Грузии сменили министра образования и науки>>"В период его ректорства этот университет достиг многих успехов. Это является действительно хорошим образцом того, как молодой, мотивированный человек должен создать европейский, очень современный университет западного качества. Создателем именно такого университета является господин Георгий", – подчеркнул он. До сегодняшнего дня Амилахвари успешно руководил парламентским комитетом образования и науки, с ним связана не одна важная инициатива, добавил он."Господин Георгий уже многие годы включен в систему образования. Он в целом очень хорошо знает ситуацию на всех ступенях – вызовы, которые все еще остаются в системе образования. Я уверен, что господин Георгий будет успешным министром образования и науки", – заявил Гарибашвили. Как отметил премьер, у нового министра образования и науки есть очень хорошее видение. Как отметил премьер, параллельно Амилахвари занимался академической деятельностью и опубликовал много научных работ, монографий на грузинском и английском языках. "Так что хочу еще раз хочу пожелать Георгию Амилахвари успехов и еще раз хочу поблагодарить нашего бывшего министра Михаила Чхенкели", – заявил Гарибашвили. Кто такой Георгий Амилахвари? Георгий Амилахвари в 2006 году окончил Тбилисский государственный университет имени Иване Джавахишвили. Является доктором права. В 2008-2010 годах занимал должность главного юриста грузинского филиала литовской инвестиционной компании Severus, а до этого был главным специалистом в аппарате государственного министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Бывший министр образования продолжит деятельность в Кутаисском международном университете>>В 2010-2020 годах был вице-ректором, ректором, а также ассоциированным профессором права Тбилисского открытого учебного университета. В 2018-2019 годах Амилахвари занимал должность заместителя председателя Совета аккредитации образовательных программ. Амилахвари стал депутатом парламента Грузии десятого созыва по партийному списку правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Согласно грузинскому законодательству, вскоре в парламенте состоится голосование за лишение ставшего министром образования и науки Амилахвари депутатских полномочий. Его кресло займет следующий из партийного избирательного списка "Грузинской мечты".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, ираклий гарибашвили, михаил чхенкели, министерство образования и науки грузии, георгий амилахвари