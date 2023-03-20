https://sputnik-georgia.ru/20230320/kak-prazdnuyut-novruz-2023-traditsii-i-obychai-narodnogo-prazdnika-275944485.html

Как празднуют Новруз 2023? Традиции и обычаи народного праздника

Как празднуют Новруз 2023? Традиции и обычаи народного праздника

Новруз – древний народный праздник, символизирующий наступление весны и Нового года по астрономическому солнечному календарю, иранские и тюркские народы... 20.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-20T16:56+0400

2023-03-20T16:56+0400

2023-03-20T17:07+0400

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Кто и как празднует Новруз, о традициях и обычаях народного праздника, читайте Sputnik Грузия. Кто празднует Новруз? Официальный статус Новруз получил еще в VI-IV веках до нашей эры, в персидской империи Ахеменидов. Праздник за время его существования то отменяли, то вновь праздновали. Новруз празднуют не во всех мусульманских странах — народный праздник на Ближнем Востоке в настоящее время отмечают лишь те народы, которые там жили еще до прихода арабов и повсеместного распространения ислама. Арабы Новруз не празднуют, более того, в Сирии праздник запрещен официально. В Турции запрет на празднование Новруза сняли лишь в 1991-м. Как официальное начало нового года Новруз празднуют в Иране, Афганистане, Индии, Иракском Курдистане, Македонии и так далее. Новруз считается началом года и по календарю бахаи. Как национальный праздник Новруз в странах СНГ празднуют татары, киргизы, казахи, узбеки, таджики, башкиры и многие другие народы. Название народного праздника, в зависимости от страны или региона, произносят по-разному – Навруз, Науруз, Наурыз, Нуруз, Невруз, Ноуруз и так далее. Длительность праздника также бывает разная – в одних странах Новруз празднуют три дня, а в других – пять и больше. В древности Новруз праздновали 13 дней – в последний день по традиции выходили в поле, где и встречали Новый год. В некоторых странах этот обычай сохранился по сей день, в том числе и в Иране. Праздновать Новруз в день весеннего равноденствия стали после возникновения календаря солнечного летоисчисления – у народов Ирана и Средней Азии он появился семь тысячелетий назад, задолго до возникновения ислама. По исламскому календарю, в основе которого лежит лунный годичный цикл, Новый год наступает 1 числа месяца Мухаррам. Традиции и обычаи Традиции празднования Новруза во всех странах примерно одинаковы – по обычаю, в Казахстане, Киргизии, Узбекистане и Таджикистане в ночь перед праздником жилища окуривают дымящимися веточками арчи, чтобы изгнать злых духов. По обычаю, все работы, связанные с подготовкой к празднику, в том числе уборку, украшение жилища зелеными ветками яблони и граната и приготовление праздничных блюд, нужно завершить до наступления Новруза. Перед праздником по традиции также нужно покаяться в грехах, простить долги и помириться с недругами. Согласно поверью, добрые ангелы-фаришта в дни Новруза приносят благоденствие и изобилие тем, кто светел душой и у кого убрано в доме. Поэтому хозяева стараются перед праздником навести порядок – побелить и подремонтировать его. Древний обычай разжигать ритуальные костры, зажигать свечи и факелы сохранился до наших дней. Костры разжигают на улицах городов и сел – люди, по обычаю, должны перепрыгнуть семь раз через один костер или по одному разу через семь костров. Сохранилась традиция обрызгивать друг друга водой в последнюю ночь старого года, чтобы очиститься от прошлогодних грехов, или перепрыгнуть через проточную воду. В Новруз, как и в большинство древних праздников, гадают, особенно девушки на выданье. По старинному обычаю, в этот вечер они бросают через голову ботинок и по направлению его носка определяют выйдут они в этом году замуж или нет. По древнему обычаю, первый гость, переступивший порог дома в новый год, должен иметь "счастливую ногу", чтобы предстоящие 12 месяцев были удачными. Новогоднее застолье За новогодним столом в Новруз по традиции собираются всей семьей. Разнообразие праздничных блюд отличается в зависимости от региона, но, по обычаю, на столе в обязательном порядке должны быть магические предметы и продукты, символизирующие свет, непорочность, обилие, плодородие и счастье в Новом году. На стол обязательно ставят Коран, зеркало и зажженные свечи по числу членов семьи, которые должны сами догореть, а также сосуд с розовой водой и пиала с водой, в которой плавает зеленый лист. На праздничный стол по традиции подают семь яств, название которых начинается с буквы "син" (с): сямяни (пророщенные зерна), себ (яблоко), сир (чеснок), сипанд (шпинат), сонджит (маслина), сирко (уксус) и сумах (барбарис). На стол обязательно подают также крашеные яйца, домашний хлеб, сыр, молоко, рыбу, миндаль и орехи. Готовят к Новрузу различные блюда из баранины, курицы, яиц и рыбы, обильно приправленные различными пряностями и украшенные зеленью. Обязательное ритуальное лакомство сумаляк (солодовая халва), без которого не обходится ни одно праздничное застолье. Новогодний стол также украшают традиционные сладости — пахлава, бадамбура, шекербура, гогал и так далее, а также сладкий плов, заправленный кишмишом и сухофруктами. Хозяин гостям по традиции протягивает блюдо с едва проросшим зерном — его поедание символизирует приобщение к возрождению всего живого. Дети в Новруз ходят по домам и поют песни, посвященные празднику, за это хозяева одаривают их сладостями. Народные гуляния и различные праздничные мероприятия в Новруз проходят во многих странах – на улицах выступают артисты, соревнуются острословы, звучат песни и шутки. В Узбекистане по традиции проводят конные скачки и бои. Схожие традиции в Кыргызстане, где во время гуляний демонстрируют искусство верховой езды. К другим традициям Новруза относятся спортивное мероприятие в Афганистане, где всадники для игры используют обезглавленную тушу козла, а также цирк в Иране. Материал подготовлен на основе открытых источников

https://sputnik-georgia.ru/20230302/kakogo-chisla-prazdnuyut-novruz-2023-podgotovka-k-prazdniku-275398342.html

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справки , религия , календарь религиозных праздников