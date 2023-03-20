https://sputnik-georgia.ru/20230320/pogolove-krupnogo-rogatogo-skota-snizilos-v-gruzii-za-2022-god-275916873.html

Поголовье крупного рогатого скота снизилось в Грузии за 2022 год

Поголовье крупного рогатого скота снизилось в Грузии за 2022 год

В 2022 году в Грузии было произведено 74,7 тысячи тонн мяса, что на 2,9% больше, чем в 2021 году 20.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-20T07:01+0400

2023-03-20T07:01+0400

2023-03-20T08:08+0400

грузия

экономика

новости

сельское хозяйство грузии

домашние животные

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/02/251907481_0:187:1280:907_1920x0_80_0_0_137d49b24560417bf5cfe35cf4a5a534.jpg

ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Поголовье крупного рогатого скота в Грузии на конец 2022 года снизилось на 6,5% и составило 868,7 тысячи единиц, говорится в предварительных данных Национальной службы статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат). По данным статистики, число свиней на конец прошлого года составило 139,9 тысячи голов, что на 8,5% меньше позапрошлогоднего показателя. Вместе с тем количество птиц увеличилось на 4,3% и на конец 2022 года составило 9,7 миллиона единиц. Производство продуктов животноводства В 2022 году в Грузии было произведено 74,7 тысячи тонн мяса, что на 2,9% больше, чем в 2021 году. По предварительным данным "Сакстата", производство молока в прошлом году снизилось на 2,2% по сравнению с 2021 годом и составило 574,7 миллиона литров. Кроме того, в стране снизилось и производство яиц на 0,9%, и составило 648,9 миллиона штук. Экспорт и импорт скота В прошлом году из Грузии было вывезено 131,6 тысячи голов крупного рогатого скота, что на 61,8% больше, чем в 2021 году. В то же время импорт за тот же период снизился на 13% и составил 2 тысячи голов. Домашней птицы из Грузии за 2022 год было вывезено 13,6 миллиона штук (+136,9%), а ввезено – 7,1 миллиона штук (-6,2%). Импорт свиней в 2022 году вырос на 70% и составил 102,7 тысячи голов. Кроме того, вырос и экспорт свиней на 75%, притом в 2021 году их завозили лишь с третьего квартала.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, экономика, новости, сельское хозяйство грузии, домашние животные