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Поголовье крупного рогатого скота снизилось в Грузии за 2022 год
Поголовье крупного рогатого скота снизилось в Грузии за 2022 год
В 2022 году в Грузии было произведено 74,7 тысячи тонн мяса, что на 2,9% больше, чем в 2021 году 20.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-20T07:01+0400
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ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Поголовье крупного рогатого скота в Грузии на конец 2022 года снизилось на 6,5% и составило 868,7 тысячи единиц, говорится в предварительных данных Национальной службы статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат). По данным статистики, число свиней на конец прошлого года составило 139,9 тысячи голов, что на 8,5% меньше позапрошлогоднего показателя. Вместе с тем количество птиц увеличилось на 4,3% и на конец 2022 года составило 9,7 миллиона единиц. Производство продуктов животноводства В 2022 году в Грузии было произведено 74,7 тысячи тонн мяса, что на 2,9% больше, чем в 2021 году. По предварительным данным "Сакстата", производство молока в прошлом году снизилось на 2,2% по сравнению с 2021 годом и составило 574,7 миллиона литров. Кроме того, в стране снизилось и производство яиц на 0,9%, и составило 648,9 миллиона штук. Экспорт и импорт скота В прошлом году из Грузии было вывезено 131,6 тысячи голов крупного рогатого скота, что на 61,8% больше, чем в 2021 году. В то же время импорт за тот же период снизился на 13% и составил 2 тысячи голов. Домашней птицы из Грузии за 2022 год было вывезено 13,6 миллиона штук (+136,9%), а ввезено – 7,1 миллиона штук (-6,2%). Импорт свиней в 2022 году вырос на 70% и составил 102,7 тысячи голов. Кроме того, вырос и экспорт свиней на 75%, притом в 2021 году их завозили лишь с третьего квартала.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, сельское хозяйство грузии, домашние животные
грузия, экономика, новости, сельское хозяйство грузии, домашние животные
Поголовье крупного рогатого скота снизилось в Грузии за 2022 год
07:01 20.03.2023 (обновлено: 08:08 20.03.2023)
В 2022 году в Грузии было произведено 74,7 тысячи тонн мяса, что на 2,9% больше, чем в 2021 году
ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Поголовье крупного рогатого скота в Грузии на конец 2022 года снизилось на 6,5% и составило 868,7 тысячи единиц, говорится в предварительных данных Национальной службы статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).
По данным
статистики, число свиней на конец прошлого года составило 139,9 тысячи голов, что на 8,5% меньше позапрошлогоднего показателя.
Вместе с тем количество птиц увеличилось на 4,3% и на конец 2022 года составило 9,7 миллиона единиц.
Производство продуктов животноводства
В 2022 году в Грузии было произведено 74,7 тысячи тонн мяса, что на 2,9% больше, чем в 2021 году.
По предварительным данным "Сакстата", производство молока в прошлом году снизилось на 2,2% по сравнению с 2021 годом и составило 574,7 миллиона литров.
Кроме того, в стране снизилось и производство яиц на 0,9%, и составило 648,9 миллиона штук.
Экспорт и импорт скота
В прошлом году из Грузии было вывезено 131,6 тысячи голов крупного рогатого скота, что на 61,8% больше, чем в 2021 году. В то же время импорт за тот же период снизился на 13% и составил 2 тысячи голов.
Домашней птицы из Грузии за 2022 год было вывезено 13,6 миллиона штук (+136,9%), а ввезено – 7,1 миллиона штук (-6,2%).
Импорт свиней в 2022 году вырос на 70% и составил 102,7 тысячи голов. Кроме того, вырос и экспорт свиней на 75%, притом в 2021 году их завозили лишь с третьего квартала.