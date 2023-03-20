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Сборная Грузии по регби стала в 15-й раз чемпионом Европы
Сборная Грузии по регби стала в 15-й раз чемпионом Европы
Победа в финале стала сотым матчем, выигранным грузинскими регбистами на этом турнире 20.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-20T01:07+0400
2023-03-20T01:07+0400
2023-03-20T01:07+0400
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ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Сборная Грузии по регби разгромила команду Португалии со счетом 38:11 в финальном матче чемпионата Европы по регби. Победа в финале стала сотым матчем, выигранным грузинскими регбистами на этом турнире. Кроме того, грузинские регбисты продлили свою беспроигрышную серию до 29 матчей, что является новым рекордом. Игра в первом тайме проходила в равной борьбе и завершилась со счетом 12:11 в пользу сборной Грузии. Однако во второй половине грузины сумели взять инициативу в свои руки и завершили матч 38:11 в свою пользу. Помимо завоевания титула, сборная Грузии переместится на 11-ю позицию в обновленном мировом рейтинге регби.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, португалия, регби, сборная грузии по регби, новости грузинского регби, кубок европейских наций по регби
спорт, грузия, новости, португалия, регби, сборная грузии по регби, новости грузинского регби, кубок европейских наций по регби
Сборная Грузии по регби стала в 15-й раз чемпионом Европы
Победа в финале стала сотым матчем, выигранным грузинскими регбистами на этом турнире
ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Сборная Грузии по регби разгромила команду Португалии со счетом 38:11 в финальном матче чемпионата Европы по регби.
Победа в финале стала сотым матчем, выигранным грузинскими регбистами на этом турнире. Кроме того, грузинские регбисты продлили свою беспроигрышную серию до 29 матчей, что является новым рекордом.
Игра в первом тайме проходила в равной борьбе и завершилась со счетом 12:11 в пользу сборной Грузии. Однако во второй половине грузины сумели взять инициативу в свои руки и завершили матч 38:11 в свою пользу.
Помимо завоевания титула, сборная Грузии переместится на 11-ю позицию в обновленном мировом рейтинге регби.