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Сборная Грузии по регби стала в 15-й раз чемпионом Европы

Сборная Грузии по регби стала в 15-й раз чемпионом Европы

Победа в финале стала сотым матчем, выигранным грузинскими регбистами на этом турнире 20.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-20T01:07+0400

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ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Сборная Грузии по регби разгромила команду Португалии со счетом 38:11 в финальном матче чемпионата Европы по регби. Победа в финале стала сотым матчем, выигранным грузинскими регбистами на этом турнире. Кроме того, грузинские регбисты продлили свою беспроигрышную серию до 29 матчей, что является новым рекордом. Игра в первом тайме проходила в равной борьбе и завершилась со счетом 12:11 в пользу сборной Грузии. Однако во второй половине грузины сумели взять инициативу в свои руки и завершили матч 38:11 в свою пользу. Помимо завоевания титула, сборная Грузии переместится на 11-ю позицию в обновленном мировом рейтинге регби.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, португалия, регби, сборная грузии по регби, новости грузинского регби, кубок европейских наций по регби