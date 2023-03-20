https://sputnik-georgia.ru/20230320/skolko-avtomobiley-i-chelovek-peresekli-granitsu-rf-i-gruzii-za-nedelyu---dannye-mvd-275939814.html

Сколько автомобилей и человек пересекли границу РФ и Грузии за неделю – данные МВД

Сколько автомобилей и человек пересекли границу РФ и Грузии за неделю – данные МВД

ТПП "Верхний Ларс-Казбеги" – единственный функционирующий на сегодняшний день пункт пропуска на сухопутной границе РФ и Грузии 20.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-20T15:24+0400

2023-03-20T15:24+0400

2023-03-20T15:28+0400

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верхний ларс

тпп "казбеги – верхний ларс"

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ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Границу России и Грузии через ТПП "Верхний Ларс-Казбеги" в обоих направлениях за неделю пересекли более 17 тысяч единиц автотранспорта и более 30 тысяч человек, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу МВД Северной Осетии.Кроме того, в МВД Северной Осетии сообщили, что более 800 грузовых автомобилей стоят в очереди на проезд из России в Грузию через МАПП "Верхний Ларс".Количество полос движения на "Верхнем Ларсе" временно сократили для грузовых автомобилей>>По данным Департамента автомобильных дорог Грузии, 18 марта днем были сняты все ограничения на передвижение автотранспорта на дороге, ведущей к грузино-российской границе, введенные из-за снегопада. Между тем с 13 марта по 23 мая 2023 года количество полос движения для грузовиков на многостороннем автомобильном пункте пропуска "Верхний Ларс" сокращено с 11 до шести полос из-за работ по прокладке наружных инженерных сетей.ТПП "Казбеги-Верхний Ларс" – единственный функционирующий на сегодняшний день пункт пропуска на сухопутной границе Грузии и России.В 2022 году россияне совершили в Грузию 1 087 257 визитов. Это в пять раз больше, чем в 2021 году, и на четверть меньше, чем в 2019 году, когда в Грузии был пик туризма.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, северная осетия, департамент автомобильных дорог, верхний ларс, тпп "казбеги – верхний ларс"