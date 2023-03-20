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Спикер парламента Армении встретился с послом Грузии

Спикер парламента Армении встретился с послом Грузии

Официальный Ереван считает расширение отношений с Тбилиси одной из приоритетных задач, отметил председатель Национального Собрания РА 20.03.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Армения заинтересована в стратегическом партнерстве с Грузией. Об этом спикер парламента Армении Ален Симонян заявил на встрече с послом Грузии в республике Георгием Шарванидзе, сообщал Sputnik Армения.Как сообщает пресс-служба парламента, в ходе встречи стороны обсудили вопросы укрепления двусторонних отношений.Спикер парламента РА подчеркнул, что правительство Армении считает задачу расширения отношений с Грузией приоритетной.Президент Армении встретился с послом Грузии >>Говоря о регулярных встречах председателей парламентов двух стран, Симонян сообщил, что следующая состоится в этом году в Армении.В свою очередь посол отметил, что Армения – родная для него страна, у него много друзей среди армян.По словам дипломата, Грузию трудно представить себе без элементов богатой армянской культуры.Стороны выразили готовность приложить усилия для укрепления дружественных отношений между Ереваном и Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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