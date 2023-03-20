https://sputnik-georgia.ru/20230320/voditeli-taksi-kategorii-a-v-tbilisi-bolshe-ne-smogut-poluchat-litsenzii-kak-ranshe-275921580.html

Мэрия Тбилиси больше не выдает лицензии такси категории "А"

Мэрия Тбилиси больше не выдает лицензии такси категории "А"

Те, кто имеет лицензии такси категории "А", смогут продавать их или сдавать в аренду 20.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-20T11:02+0400

2023-03-20T11:02+0400

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тбилиси

каха каладзе

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ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Мэрия Тбилиси сегодня приостановила выдачу лицензий такси категории "А" по старой системе. С 1 апреля этого года будут выдаваться лицензии категории "А" по новой системе. Они будут выдаваться всем тем физическим лицам, которые с 1 октября 2019 года до 20 марта 2023 года хотя бы раз имели лицензию категории А.Мэрия Тбилиси создаст платформу, воспользовавшись которой владелец лицензии на такси сможет продать ее или сдать в аренду. Ранее мэр Тбилиси Каха Каладзе призвал водителей такси до 20 марта получить лицензию категории "А" и предупредил, что в противном случае они не смогут получить бессрочное разрешение с 1 апреля. Реформа такси Реформа такси в Тбилиси началась в 2018 году. На первом этапе таксистов обязали брать лицензию и проходить техническое инспектирование. Второй этап стартовал ровно год спустя – с 1 октября 2019 года такси разделили на две категории, "А" и "В".Такси категории "А" – это машины белого цвета с левым рулем, водители которых имеют право подбирать пассажиров на улице, использовать "шашечки" и другие опознавательные знаки. Плюс этой лицензии также в том, что на такой машине может быть размещена реклама и для них есть бесплатные парковочные места в городе. Каладзе: лицензия таксиста в Тбилиси должна быть активом>>Лицензию категории "В" получить проще, но она предусматривает ряд ограничений. Для этой лицензии необязательно красить машину в белый цвет или заклеивать ее белой пленкой. Машина этой категории может быть любого цвета. Однако вместе с тем на таких автомобилях запрещается размещать опознавательные знаки такси, запрещается подбирать пассажиров на улице. Таким таксистам на машинах категории "B" разрешается работать только с таксомоторными компаниями и ездить только на вызовы. Реформой оказались недовольны многие таксисты. Они провели не одну акцию протеста, но после переговоров с представителями мэрии и некоторых уступок со стороны городских властей стороны пришли к консенсусу. По данным на начало февраля 2023 года, в Тбилиси выдано 19 348 разрешений на такси категории "А" и 7 798 – категории "В".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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